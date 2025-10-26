Molnár Áron videóban reagált Tóth Gabi Békemeneten adott interjújára

Tóth Gabi is ott volt az október 23-i Békemeneten, ahol a 24.hu-nak is nyilatkozott.

Az álhírek ellen vagyok itt. Fellépünk az olyan álhírek ellen, amik az elmúlt 3-4 évben erőteljesen az életem részei voltak. Szerintem mindenkinek joga van megvédeni magát vagy kiállni az igazságáért, úgyhogy én ezért hiszek ebben a kis zebrában, mert tudomásom szerint Hatvanpusztán sincsenek zebrák egyébként, csak szólok. Az is egy álhír volt

– mondta lapunknak az énekesnő.

Azt is megkérdeztük tőle, a Harcosok Klubjának tagja-e, amire először határozott nemmel felelt, majd vele lévő párjához fordult megerősítésért: „Vagy vagyok, Máté, vagyok?”. Papp Máté Bence azt mondta, „még nem”.

Erre az interjúra reagált Molnár Áron legutóbbi videójában. Arra a részre, amikor Tóth azt mondta, az álhírek ellen van, például így felelt:

Tényleg? Az orosz dezinformációk ellen, amivel Putyinék beszálltak a Fidesz kampányába?

A Hatvanpusztás részre pedig így:

Amúgy, Gabi, csak szólok, hogy a hatvanpusztai birtokon vannak zebrák és antilopok is, amik egyébként Orbán Viktoré és Orbán Viktor strómanjáé, Mészáros Lőrincé. És egyébként ezeket az antilopokat meg zebrákat quaddal szokták kergetni, hogy aki arra jár, ne lássa őket.

Zárásul így fogalmazott:

Gabi, benne vagy abban, hogy nem beszélsz sületlenségeket? Abban benne vagy, hogy kicsit utánaolvasol a közügyeknek, mielőtt megszólalsz? Esküszöm boldog vagyok, hogy téged is a Fidesz mellett tudhatlak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Molnár Áron (@molnar_aron_hivatalos) által megosztott bejegyzés



