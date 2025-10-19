Elnézést kért a légitársaság, amiért igazolást követelt egy elhunyt utaskísérőtől

Két héttel azután, hogy egy repülőgépen, munkavégzés körben rosszul lett, meghalt a kórházban a tajvani Eva Air egyik légiutas-kísérője. Később kiderült, hogy a 34 éves nő főnökeit a rosszulléttel kapcsolatban csak az érdekelte, hogy a nő kivette-e a szabadságát – írja a BBC.

A Sun nevű nő szeptember 24-én egy Milánóból Tajvanra tartó járaton lett rosszul. Landolás után azonnal kórházba szállították, de október 8-án meghalt. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A tragikus eset hatalmas felháborodást váltott ki az online térben. A közösségi oldalalakon magukat Sun munkatársainak valló anonim profilok azt állítják, hogy a nőt a főnökei túldolgoztatták és arra kényszerítették, hogy betegen is folytassa a munkát. A tajvani munkaügyi hatóságok és az Eva vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, mi igaz a híresztelésekből.

A hivatalos feljegyzések szerint Sun, aki 2016 óta dolgozott a légitársaságnál, a halálát megelőző időszakban átlagosan havi 75 órát repült, ami belül van a Tajvanban érvényes limiten.

Sun családja számolt be arról, hogy néhány nappal a halála után SMS érkezett a nő telefonjára. Az üzenetben azt kérték tőle, küldjön írásos igazolást a szabadsága kivételéről arra az időszakra vonatkozóan, amíg kórházban volt. A család Sun halotti anyakönyvének fotóját küldte el válaszként. Az Eva elnézést kért és azt állította, hogy egy alkalmazottja hibázott.

A légitársaságot az elmúlt 12 évben 7 alkalommal bírságolták meg, a legtöbbször az alkalmazottak szabálytalan túlóráztatása miatt.