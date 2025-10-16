„Sok magyar is vígan megvacsorázhatna a Michelin kalauzának éttermeiben”

Minden Michelin Guide bejelentés izgalmat jelent, mi is úgy ültünk a rendezvényen, mint az Oscar-gálán a színészek. Ezzel együtt ezekre az elismerésekre lehetett számítani.

A Michelin Guide francia étteremkalauz budapesti díjátadóját múlt héten tartották, ahol tíz magyar étterem kapott Michelin-csillagot, valamint a csillagok mellett számos egyéb elismerést is hazahoztak a magyar vendéglátóhelyek. Ezek közül is kiemelkedik a Costes Group, miután majdnem minden kategóriában találni hozzájuk tartozó éttermet. Mellettük a Michelin által ajánlott Bilanx tulajdonosát, valamint a Bib Gourmand minősítésű Kistücsök tulajdonosát is kérdeztük arról, hogyan lehet elnyerni és mit jelentenek ezek a címek a mindennapokban – például mekkora forgalomnövekedést okoz a kalauzba való bekerülés, hogyan változik meg a külföldi vendégek aránya, illetve mikor és milyen szempontok alapján értékelnek a Michelin inspektorai.

A világ egyik legrangosabb gasztronómiai elismerése természetéből fakadóan forgalomnövekedést is hoz magával, de a Costes Group ügyvezető igazgatója, Tóth-Harsányi Kornél a csapata tudásában hisz, és abban a „rendkívüli szerviz-étel-bor-ambience” élményben, amelyet kínálnak.

„Valójában emiatt növekszik a gasztronómia csoportunk mérete, piaci ereje és jó híre. A Michelin Guide az elismeréseivel és a figyelmével csak ezt követi le” – tette hozzá a cikk elején idézett szavaihoz Tóth-Harsányi.

Ehető virág: sallang vagy kifinomultság?

A tanulás és a kíváncsiság közös nevezőt hoznak a Michelin által ajánlott, Bib Gourmand és Michelin-csillagos éttermeknél: a séfek és a tulajok egytől egyig megszállottjai a gasztronómiának, nyitottak az újszerű megoldásokra és kíváncsiak más éttermek és országok konyhájára.

A balatoni Kistücsök 1992-ben nyitotta meg a kapuit, és Csapody Balázs, az étterem tulajdonosa egy „világlátott vendégének köszönheti” a gasztronómiai és üzleti tudatosságát, akivel sokat beszélgettek és „kulináris tanulmányutakat” szerveztek maguknak, hogy megismerjék a nemzetközi konyhát. Mindemellett Csapody azt mondta lapunknak, hogy „erre nem lehet készülni”, mármint a Bib Gourmand minősítésre, de hozzátette, hogy a mindennapi működésük során törekszenek rá, hogy megfeleljenek a Michelin kritériumrendszerének – ahol az értékelés alapjául a technikai tudás, a séf személyiségének megjelenése az ételekben, az alapanyagok minősége és az ízek harmóniája szolgál.