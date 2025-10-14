Nem csak bakteriális okai lehetnek a krónikus prosztatagyulladásnak – ezekre a tünetekre figyelj

A krónikus prosztatagyulladás sok férfi életét megkeseríti a rendkívül kellemetlen tüneteivel, ráadásul a kialakulásának okai nem egyértelműek. Magyarán nem kizárólag bakteriális fertőzés lehet a kiváltó oka, ebből kifolyólag máshogy is kell kezelni.

A prosztatagyulladások típusai

Az ismert kiváltó ok és a betegség lefolyása alapján a prosztatagyulladásokat legalább három csoportra lehet osztani:

Az egyik, a bakteriális eredetű, akut prosztatagyulladás jellemzően hirtelen jelenik meg, lázzal jár, erős, égő vizelés, gennyes váladék kíséri. Ez a típus – amellett, hogy laborvizsgálatokkal meg lehet erősíteni a kórokozó jelenlétét – antibiotikummal kezelhető. Ugyanakkor van olyan is, ami mögött valami más áll.

A másik, a bakteriális okból kialakult krónikus prosztatagyulladás ezzel szemben hónapokig elhúzódhat, visszatérő panaszokat okoz. Habár nehezebben kezelhető, de még gyógyítható betegség.

És van egy harmadik csoport, amelynek a pontos kiváltó oka általában nem ismert: a NEM bakteriális eredetű krónikus prosztatagyulladás. A szakértők úgy vélik, több tényező együttes hatása lehet a betegség hátterében. Mivel ez egy tartós, nem gyógyítható kórkép, ezért ezt krónikus kismedencei fájdalom szindrómának is nevezik. A 30-50 év közötti férfiak prosztatagyulladásainak 95%-a ebbe a csoportba tartozik.

A nem bakteriális, idült prosztatagyulladás kialakulásának feltételezett okai

A betegség egyik oka lehet, hogy a tartós stressz, a szorongás és a depresszió kóros izomfeszülést idézhet elő, amelyet a helytelen testtartás vagy az ülőmunka csak fokoz. Gyakran az immunrendszer átmeneti gyengülése is közrejátszik. Végül a szervezet a saját szöveteit támadja meg, így bakteriális fertőzés nélküli gyulladás alakul ki. Előfordulhat valamely korábbi kismedencei fertőzés után fennmaradó idegi túlérzékenység, hegesedés, vagy létrejöhet akkor is, ha a vizelet kórosan visszaáramlik a prosztatába. Leírnak öngerjesztő kismedencei izom-ideg reflexeket, amelyek fenntartják a feszülést és a gyulladást.

Tünetek

Mivel ennyire gyakori ez a betegség, nem árt megismerni a tüneteit. A betegség nevében már eleve szerepel, hogy ez egy „fájdalom szindróma”, nem meglepő, hogy a vezető tünete a kismedencére lokalizálódó fájdalom, amely típusosan legalább három hónapja áll fenn, jellegét tekintve alhasi, tompa és feszítő, amely általában a nemi szervekbe vagy azok környékére sugárzik ki. Esetenként megjelenhetnek vizelési zavarok: a sürgető vizelési inger, a gyenge vagy akadozó vizeletsugár, illetve hólyagürítési nehézség.

A szexuális funkció is gyakran érintett, ezek között a leginkább megterhelő a fájdalmas ejakuláció, a merevedési zavar és a csökkent nemi vágy. A tünetek hullámzó jellegűek: időnként felerősödnek, majd enyhülnek. Láz vagy általános levertség nem jellemző a kórképre, általános gyulladásos jelekkel nem jár.

Kezelése

Mivel nincs kimutatható kórokozó, célzott antibiotikumkezelés sem lehetséges. Éppen ezért ezt a betegséget nem lehet gyógyítani, hanem csak kezelni, azaz a tüneteket enyhíteni.

Viszont, mivel több okból is kialakulhat, ráadásul több körülmény együttesen okozhatja, a kezelése is komplex. A gyógyszeres kezelését – az alfa-blokkolókat, izomlazítókat és néha a gyakorlati tapasztalatokon alapuló antibiotikumterápiát – általában más terápiás területek módszereivel egészítik ki. Ilyen a kismedencei izmok lazítását célzó torna, a fizioterápia, a jóga, a nyújtás és a légzőgyakorlatok. A pszichoterápia a lelki relaxációt célozza, csökkenti a beteg szorongásait, segíti a beteg szocializációját. Néha szorongásoldót vagy antidepresszánst is alkalmaznak. A tartósan jelen lévő fájdalom csillapításra általában a gyógynövényi terápiák a legalkalmasabbak, mivel ezek a szervezet számára jobban tolerálhatóak, mint a hagyományos fájdalomcsillapítók. Dietetikus szakértő segíthet a betegek étrendjének optimalizálásában. Megtanulhatják a betegek, hogyan táplálkozzanak egészségesebben, és miért jobb kerülniük az alkoholt, a koffeint és a fűszeres ételeket.

A szorongás és a krónikus fájdalom egymást erősíthetik, és mivel gyakran áll a stressz a háttérben, a pszichoterápia, a relaxáció, valamint egyéb stresszkezelési módszerek is nagy segítséget jelenthetnek.

