Fáradtság, fejfájás, szívdobogás – lehet, hogy depresszió áll a háttérben

Ép testben ép lélek, tartja a mondás, de ez fordítva is igaz lehet: bizonyos testi tünetek akár súlyos hangulatzavarra is utalhatnak. A hangulatunk természetesen ingadozhat a mindennapok során, de ha a lehangoltság tartós, akkor komolyabb dologról lehet szó.

A depresszióról legtöbbünknek a tartós szomorúság, a motiváció elvesztése vagy a lehangoltság jut eszünkbe. Pedig a szervezet is gyakran jelez, még mielőtt a lelki tünetek egyértelművé válnának. A testi panaszok felismerése kulcsfontosságú lehet, hiszen így sokszor hamarabb kérhetünk segítséget, és megelőzhetjük, hogy a betegség elhatalmasodjon.

A depresszió legismertebb tüneteinek (a hosszan tartó szomorúságnak és az érdeklődés elvesztésének) gyakori kísérője a fáradtság és az energiahiány, amikor még pihenés után is kimerültség érezhető. Jellegzetesek az alvászavarok, mint az elalvási nehézségek, éjszakai felébredések vagy éppen a túlzott aluszékonyság.

Fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak is gyakran kísérik a depressziót, különösen a nyak, a váll és a hát területén. Sokaknál megjelenik a szívdobogásérzés, a mellkasi szorítás vagy a szapora pulzus, ami a szorongással társuló depresszió tipikus velejárója. A gyomor és a belek sem maradnak érintetlenek: puffadás, székrekedés, hányinger vagy étvágytalanság is előfordulhat.

A testsúly változása is árulkodó jel lehet. Van, akinél hirtelen fogyás jelentkezik az étvágy csökkenése miatt, másoknál éppen ellenkezőleg, fokozott étvágy és hízás figyelhető meg. A depresszió a mozgást és a beszédet is befolyásolhatja: az érintettek lelassulhatnak, nehezebben koncentrálnak, máskor viszont fokozott belső nyugtalanságot, feszültséget tapasztalnak, ami miatt képtelenek egy helyben maradni.

Mivel ezek a jelek sokszor megelőzik a lelki tünetek megjelenését, érdemes rájuk figyelni, és ha hetekig fennállnak, vagy a mindennapokat is megnehezítik, érdemes szakemberhez fordulni. A depresszió kezelhető, és megfelelő segítséggel a lelki és a testi tünetek egyaránt enyhíthetők, így fokozatosan javulhat az életminőségünk.

