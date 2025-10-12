Rubint Réka állítja, nem plasztikáztatta az arcát: „Meghalni sincs időm, nemhogy plasztikai sebészhez járni”

Néhány hete már beszédtémát szolgáltat Rubint Réka arca az internetezőknek: a fitneszedzőről nem túl előnyös képek bukkantak fel több helyen, ami után sokan arra következtettek, valamilyen szépészeti beavatkozáson van túl. ”

A story.hu megkérdezte Rubintot, mi igaz ebből.

Tök cukik a kommentelők, de ha ilyesmire lenne időm, akkor nem tudnék négy-hat fellépést megtartani egy hétvége alatt. Az elmúlt napokban megjártam Miskolcot, Egert, Győrt, Nyíregyházát és Gyergyóremetét is, miközben Budapesten is több edzést tartottam. Meghalni sincs időm, nemhogy plasztikai sebészhez járni. Ráadásul úgy tudom, az efféle beavatkozások és az azt követő gyógyulás heteket, hónapokat vesz igénybe.

Hozzáteszi: „De még ebben sem vagyok biztos, mert a bőrmegújító kezeléseken túl, amire háromhavonta járok, még nem voltam más beavatkozáson.”