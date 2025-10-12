egy éve ilyenkormagyar pétertv2 tényekrtl
Egy éve ilyenkor: „Utoljára” – énekelte a lány, majd a mélybe zuhant

24.hu
2025. 10. 12. 06:06
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük azokat a cikkeket, melyek egy évvel ezelőtt leginkább érdekelték olvasóinkat.

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünk egy orosz lányról szólt, aki Tbilisziben sétálni indult egy barátnőjével. Zenét hallgattak, énekeltek, amit telefonnal fel is vettek. A 24 éves lány nem vette észre a metróba vezető aluljárót.

Kapcsolódó
„Utoljára” – énekelte a lány, majd a mélybe zuhant
Videóra vették az orosz fiatal utolsó pillanatait Tbiliszi utcáin.

Szintén sokakat érdekelt, és szintén nem túl vidám téma: a floridai álom lassan kezd rémálommá válni:

Kapcsolódó
Városokat söpörnek el a hurrikánok, partokat nyel el a tenger: Florida kezd lakhatatlanná válni
A floridai álom kezd rémálommá válni: fokozódó hurrikánveszély, emelkedő tengerszint és az élővilág átalakulása fenyegeti a térséget.

Evezzünk vidámabb vizekre. Itt van például ez a tehetségkutató-szereplő, aki a két konkurens válogatóján egyaránt ott volt, a szereplését ráadásul egymást követő napokon mutatta be az RTL és a TV2.

Kapcsolódó
Szombaton az X-Faktorban, vasárnap a Megasztárban énekelt egy férfi, mindkét válogatón lekísérték a színpadról
A zsűriasztalra is felugrott mindkét műsorban.

Ha már RTL és TV2: az RTL Híradója olykor szeret reagálni azokra a riportokra, amelyek nagy nyilvánosságot kapnak a TV2 híradójánál. Most a Tények Magyar Pétert zsebzsötemezéssel vádoló riportjára reagálva köszöntek el az RTL műsorvezetői.

Kapcsolódó
Elköszönéskor odaszúrt az RTL Híradó a Tények morzsinkázós riportjáért
Magyar Péter pedig úgy reagált: Fasza.

Végül kapcsoljuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szatmárcsekét, ahol nem mindennapi pillanatok zajlottak a helyi katolikus templomban:

Kapcsolódó
„Ha nem fog eltávozni, a szentmisét befejezem” – félbeszakította a misét a pap Szatmárcsekén, mert az egyik haragosa megjelent a templomban
Egyes értelmezések szerint vallásháború robbant ki a román határhoz közeli településen.

