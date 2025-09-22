Több, mint Moulin Rouge! díszlet: a malom, ami valóban őröl

A hazai élelmiszeripar meghatározó szereplője, a Szatmári Malom a XIX. Coop Rally egyik állomásaként fogadta a résztvevőket és bemutatta legfrissebb fejlesztéseiket. Sütő Gábor ügyvezető kiemelte: a cég 1992-ben lépett a piacra és mára már több, mint 1200 tonna napi kapacitással rendelkezik. A Szatmári ma már nemcsak regionális gyártó, hanem a magyar lisztellátás kulcsszereplője – széles portfólióval és itthon őrölt, megbízható minőséggel.

Aratás

Backstage a konyha mögött

A palacsinta, lángos és rétes backstage-e a malomban van és ezzel a Szatmári Malom nagyon is tisztában van. Ők tudják, hogy a konyhai „főszereplők” mögött mindig a liszt a láthatatlan hős, hiszen tőle függ a textúra és az íz, neki köszönhetően roppan a lángos, levegős a kalács. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan alkalmazkodtak a fogyasztói szokásokhoz és a piaci elvárásokhoz, miközben megőrizték családi értékrendszert. A cég ma már széles termékpalettával dolgozik: a klasszikus kenyérlisztektől a sütőipari keverékeken át a speciális igényeket kiszolgáló malomipari termékekig.

Nagyi receptje modern malomból

A hagyomány nem ellentéte az innovációnak: a régi receptek mögött ma optikai válogatók, laborok és energiahatékony gépsorok dolgoznak – hogy a megszokott íz minden alkalommal visszaköszönjön. A magyar búza ma már részben digitális is: szenzorok, tisztítók és új csomagolósorok adják a stabil minőséget; a modernizáció a konyhapulton érhető tetten – egyenletesebb kenyérhéj, megbízható réteslap. A fejlődés folyamatos, Jászberényben egy 220 tonna/24h kapacitású vonal került beépítésre egy új épületben, Szegeden pedig egy 150 tonnás őrlő üzem szerelése van folyamatban. Ezzel a cég napi kapacitása meghaladja az 1200 tonnát, s csak munkanapokkal számolva a havonta őrölhető mennyiség közel 27000 tonna.

„A fogyasztói igények ma sokkal összetettebbek. Már nemcsak a minőségi liszt számít, hanem az is, hogy milyen kiszerelésben, milyen csomagolásban érkezik a boltokba. Ezért fejlesztettük a technológiánkat és a logisztikánkat is. A hatékonyság és a fenntarthatóság egyszerre fontos számunkra” – tette hozzá Sütő Gábor.

Szatmári termékek

Magyarország „fehér aranya”

A magyar liszt nemcsak belföldön, hanem külföldön is keresett. A Szatmári Malom számára azonban kiemelt cél, hogy a hazai termelők búzája elsősorban itthon kerüljön feldolgozásra.

„Éves szinten több százezer tonna gabona hagyja el az országot nyers formában. Mi azon dolgozunk, hogy ezt a magyar alapanyagot helyben dolgozzuk fel, magyar munkahelyeket és magyar adófizetést generálva. Ez a hazai élelmiszerbiztonság és versenyképesség alapja” – hangsúlyozta Sütő Gábor .

„Zsákban a siker”

A XIX. Coop Rally során a Szatmári Malom nemcsak termékeit mutatta be, hanem betekintést engedett a malomipari folyamatokba is, közelebb hozva a fogyasztókat a mindennapok egyik legalapvetőbb élelmiszeréhez, a liszthez. A szakmai programon a cégvezető elmondta, hogy a magyar liszt jövője három pillérre épül: a minőségre, a fenntarthatóságra és az összefogásra.

– „Akár nehéz időkről, akár sikerekről beszélünk, a termelő, a feldolgozó és kereskedő csak együtt, egymást segítve lehet igazán versenyképes. A magyar liszt igenis fel tudja venni a versenyt a külföldi termékekkel, ha helyben dolgozzuk fel, ha helyi alapanyagból, helyi munkaerővel készítjük, és ha közösen mutatjuk meg az értékeit” – összegezte gondolatait a XIX. Coop Rally alkalmával Sütő Gábor.