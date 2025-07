Kis híján múlt, hogy nem az ételfutárba csapott bele a villám New Jersey-ben

Egy New Jersey-i futárt az egész államot és New Yorkot sújtó heves esőzések során majdnem eltalált egy villám, miközben ételt szállított ki egy címre – írja a New York Post.

Az életveszélyes pillanatokat a ház biztonsági kamerája rögzítette, és a videón jól látható, ahogyan az égen gyűlnek a sötét felhők. A 27 éves Jovanni Behun kiugrott az autójából, és sietve szaladt fel a tornácra egy papírtáskával a kezében, majd mikor az ajtó elé ért, egy mennydörgés kíséretében hirtelen lecsapott egy villám, közvetlenül a férfi mellé. Behun döbbenten nézett maga mellé, de miután átadta a csomagot, sértetlenül szállhatott vissza az autójába.

Kiáltottam. Hangos zaj volt. Először nem igazán értettem, mi volt az a zaj

– idézi a pizzafutárt az ABC7, aki először fel sem fogta, mi történt vele, de a videót látva hálás, amiért másokkal ellentétben szerencsésnek mondhatja magát.

A hétfői vihar a valaha feljegyzett második legcsapadékosabb órát hozta el New Yorkba is, és a nagy mennyiségű csapadék villámárvízként öntött el több metróvonalat, sokan megsérültek, és két ember életét vesztette.