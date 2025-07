Villámárvíz öntött el több New York-i metróvonalat hétfőn – számolt be a CBS tévécsatorna. Ahogy a mellékelt videón is látszik, az ár elképesztő sebességgel tört fel a vízelvezető csatornából az egyik metrómegállóban.

Egy óra alatt több mint 5 centiméter eső hullott, ami villámárvízhez vezetett, és ez komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben. Hét metróvonal leállt és a szerelvények megrekedtek a síneken.

A közlekedési hatóság mintegy 60 millió liter vizet szivattyúzott ki az éjszaka folyamán, és bár New Yorkban senki sem sebesült meg, New Jerseyben két ember meghalt, miután az autójukat elsodorta az ár.

A cikk megjegyzik, a mostani eset rávilágított arra, hogy a New York-i rendszer nincs felkészülve az egyre gyakoribb extrém időjárásra, és szükség van az infrastruktúra sürgős fejlesztésére.