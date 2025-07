Egy georgiai nő nagyon örült, amikor a hatéves unokaöccse először adott neki egy rajzot, amelyen ő és a családja láthatóak, azonban a nagynéni nem tudott elmenni szó nélkül egy részlet felett – írja a Newsweek.

Kasandra Palffy a TikTokján osztotta meg azt a képet, amelyet a már tízéves unokaöccse rajzolt még a koronavírus-járvány alatt, amikor a kisfiú csak hatéves volt. Az alkotáson nehéz nem észrevenni, hogy a nagynéni kicsit kilóg a pálcikaemberek sorából, miután ő az egyetlen, akinek a teste inkább hasonlít egy uborkára, mint egy egyszerű vonalra. A cikk egy tanulmányra hivatkozik, amely szerint azok a gyerekek, akiknek kaotikus az otthoni élete, nagyobb valószínűséggel távolítják el magukat a szüleiktől, vagy a többiekhez képest kisebb figuraként tüntetik fel magukat, valamint a lelógó karok, a szomorú arcok és az általános közöny is gyakori volt azoknál, akik otthon nehézségekkel küzdöttek.

Habár a nő testalkatán a valóságban nem látszik nagy eltérés a családtagjaiéhoz képest, azt sem gondolta, hogy ez egy baljóslatú jel lenne, de egy kicsit zavarba hozta a különbség. Amikor ennek rákérdezett az okára, elsőre nem kapott feleletet, de később a következő megnyugtató választ kapta a fiútól:

Mert születésnapom volt, és rajtad volt az a nagy, csinos ruha.

Palffy ezt hallva csak nevetett, és elárulta, hogy a család bekeretezve tartja a rajzot, amin kicsit kerekdedebbnek tűnik a többieknél.

A rajz a TikTokon is kedves fogadtatásban részesült – az egyik kommentelő leírta, hogy az ő fia pontosan ugyanezt csinálta, amikor egyedül az ő alakját ábrázolta egy körként a pálcikacsaládból, és még sok felhasználó megosztott hasonló történeteket a már több mint másfél milliós megtekintésnél járó videó alatt. Például egy kislány azzal indokolta, hogy nem rajzolta le a bátyját, hogy a testvére a képen látható házban volt épp, egy kisfiú pedig leradírozta az anyját az egyik rajzáról, miután napközben összevesztek.

A gyerekek már a középkorban is szerettek firkálni, de mint a fenti eset is mutatja, egy-egy rajzuk mögött egészen más elképzelés húzódhat meg, mint amit egy felnőtt sejt, még ha az óvónénik elsőre meg is lepődtek egy kislány péniszrajzán, valamint az az anya sem bírta ki nevetés nélkül, akinek a fia egy gitárt próbált meg több-kevesebb sikerrel ábrázolni.