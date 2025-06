Herceg Erika a Megasztár miatt maradt Magyarországon: „A párom néha megkérdezi, mikor lesz vége”

A héten jelentette be a Megasztár megújult zsűrijét a TV2, az ítészek között Herceg Erika is helyet kapott, aki korábban a konkurens RTL tehetségkutatójában, az X-Faktorban volt mentor. Az énekesnő a Borsnak azt mondta, nagy reményekkel vágnak neki az új évadnak, ígéretesek az indulók, és szerinte fantasztikus a zsűri összetétele, nagyon jól működik közöttük a kémia.

Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy felkértek erre a feladatra, tavaly ilyenkor álmomban nem gondoltam volna, hogy helyet foglalhatok majd a zsűri székében. Imádom Magyarországot, és tulajdonképpen emiatt is maradtam itt, ha nem jön ez a lehetőség, akkor lehet, hogy elköltöztem volna

– árulta el Herceg, aki a jövőjét is itt képzeli el.

Hosszú távon tervezek itt maradni és most a Megasztár miatt könnyebb ezt a párom felé is kommunikálnom. Ő néha megkérdezi, hogy mikor lesz vége ennek az életvitelnek, de szerencsére nagyon rugalmas, mert fiatalok vagyunk és ő is karrierista, mint én.

Az énekesnő és külföldön élő párja régóta távkapcsolatban élnek, és Herceg egyelőre nem is akar ennek véget vetni, mert szereti az itteni munkáit, a magyar embereket és Budapestet is. „Hálás vagyok az életnek, hogy most itt lehetek” – mondja.