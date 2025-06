Pünkösdi programok 2025: pénztárcabarát budapesti programlehetőségek

Újabb hosszú hétvége – újabb remek alkalom az aktív kikapcsolódást keresőknek. A pünkösd – azaz a Szentlélek kiáradásának ünnepe – idén az első teljes nyári hétvégére, pontosabban június 7-ére, vasárnapra, és az azt követő hétfőre, június 8-ára esik. A háromnapos hosszú hétvége miatt a boltok nyitvatartása és a kamionstop is változik.

Az enyhe májusi időjárás után pedig június elejére az igazi kánikula is megérkezett.

Hogy ne csak napsütésben, hanem élményekben is gazdag legyen ez a három nap, összegyűjtöttük a legizgalmasabb budapesti és a főváros vonzáskörzetében rendezendő eseményeket. Zenés, kulturális, hagyományőrző és szakrális eseményeket tartalmazó programajánlónk következik. Némi strandolással és fröccsel.

Irány a Lupa!

Aki ebben a nagy melegben szívesen strandolna egy jót, és még a tengerparti hangulatot is hiányolja az életéből, annak érdekes lehet, hogy az ország legnagyobb, természetes vizű strandja, a Lupa Beach a 10. nyitóhétvégéje alkalmából ingyenes belépést biztosít a vendégek számára. A hűsítő hullámok mellett a felnőtteknek nappali bulival – vagyis DJ-szettekkel –, a fiatalabb korosztálynak pedig gyermekfoglalkozásokkal készülnek a strand üzemeltetői.

A főváros és Budakalász között elhelyezkedő Lupa-tó autóval és kerékpárral is könnyen megközelíthető Budapestről. A belépés a hosszú hétvége mindhárom napján ingyenes lesz, de éppen ezért érdemes lehet korán megérkeznie annak, aki jó helyen táborozna le a törölközőjével.

A többi fővárosi stranddal kapcsolatos információkat itt gyűjtöttük össze.

Pünkösdi búcsú a Svábhegyen

A Svábhegyi Pünkösdi Búcsút idén június 7. és 9. között tartják a XII. kerületi Diana-parkban. A Hegyvidék egyik legrégebbi hagyományőrző rendezvényének számító eseményen a német hagyományokkal is megismerkedhetnek a vendégek a sváb zenészek és táncosok fellépéseinek köszönhetően.

Az ingyenesen látogatható búcsún nemcsak sramlizene, tánc, kézműves portékák és gasztroélmények várhatók, hanem bábszínház, arcfestés, traktor-, quad- és tűzoltókocsi-bemutató is.

Szentmise a Belvárosban

Azoknak, akik a hosszú hétvége során a pünkösd ünnepének eredeti jelentésében mélyednének el: június 8-án, vasárnap délután szentmise a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, a Március 15. téren.

A 18 órakor kezdődő ünnepi misét Bíró László püspök fogja celebrálni.

A Budapesti Fesztiválzenekar az Aquincumi Múzeumban

A Budapesti Fesztiválzenekar a hosszú hétvége első napján Óbudáran, egészen pontosan az Aquincumi Múzeumban hallható. A BFZ Zenei vásár és családi nap június 7-én, szombaton lesz; az egésznapos rendezvényen számos zenés program, kézműves foglalkozás és játék várja a gyerekeket.

Az ingyenes családi napon gyerekeknek szóló Zenevár, Kakaókoncert, Hangszerkóstoló, illetve a felnőttek számára is komoly kikapcsolódási lehetőséget is jelentő kamarakoncert, népzenei és barokk koncert is lesz.

Duna Karnevál a Múzeumkertben