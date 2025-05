Keveházi Lili, a Next Top Model Hungary egykori versenyzője kiábrándult a modellkedésből

A Next Top Model Hungary tavalyi évadában Keveházi Lili, Keveházi Gábor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas balettművész és Fábián Anita színésznő lánya is bemutatkozott a TV2 nézőinek. Az akkor 18 éves lányt egyszer a kiesése után a zsűri visszahívta a versenybe, ám később ismét távoznia kellett. Akkor csalódottan tért haza a műsorból, mostanra viszont rájött, hogy a modellkedés nem az ő útja.

Több lánnyal is beszéltem, és hasonló hatással volt rájuk a műsor, mint rám. Én kiábrándultam a mo­dell­ke­dés­ből. Abból a szempontból jó volt, hogy beláttam a kulisszái mögé, és rájöttem: ez nem én vagyok

– idézte a hot! nyomán a Bors Keveházit, aki ettől függetlenül szívesen szerepel, és ha reklámfilmre vagy influenszermunkára kérik fel, azt elvállalja.

Mint kiderült, az egykori modellaspiráns jelenleg a Gábor Dénes Egyetem másodéves hallgatója, és a kifutó helyett mobiljáték-tervezés körül forognak a gondolatai, amiben hamarosan ki is próbálja magát.

– osztotta meg a lappal.

A beszélgetés során a Next Top Model Hungary egy másik korábbi versenyzője, Naledi Ncube is szóba került, aki visszatért Dél-Afrikába, és létrehozott egy alapítványt. Egykori vetélytársáról Keveházi Lili úgy nyilatkozott:

Naledi szép is és okos is, jóra használja. És én is inkább az agyamat kamatoztatom.