Gáspár Győző A Nagy Duett zsűrijéről: „Ezek 9 hétig miért kapták a fizetésüket?”

Gáspár Győző és Dér Heni visszatértek A Nagy Duett döntőjébe, hogy elénkeljék a Nélküled című számot. A showman és az énekesnő néhány hete estek ki a műsorból, Gáspár akkor sértődötten távozott.

A vasárnapi visszatérés után a Bors faggatta a showmant, akinek a zsűrihez is volt néhány keresetlen szava:

A zsűriben volt olyan, akinek ez nem nagyon tetszett, de ez van. Nem is értettem Hajós utolsó mondatát, nem tudom, hogy most ezek be vannak-e rúgva vagy nem. Fogalmam sincs, hogy ezek 9 hétig miért kapták a fizetésüket, mert összevissza magyarázkodtak, komolyan mondom. Amikor a produkció jó volt, akkor nem szóltak semmit, nem értem egyszerűen.