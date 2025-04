A Nagy Duett: kiestek Gáspár Győzőék, a showman sértődötten köszönt el

Vasárnap folytatódott A Nagy Duett a TV2-n, de mint minden eddigi adás, ez is úgy végződött, hogy egy versenyző párostól elbúcsúztak. Most Dér Heni és Gáspár Győző köszöntek el az adás végén. A showman volt a csalódottabb, nem is nagyon akart nyilatkozni, helyette Dér vette át a szót, aki politikailag korrekt módon megfogalmazta, hogy Gáspár örüljön, hogy eddig is eljutott.

Végül mégis megszólalt:

Megmondom őszintén, nagyon jól éreztem magam. Egy dolgot kellett volna eldönteni az elején: hogy most vagy a Megasztárba jelentkezünk, vagy A Nagy Duettbe. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk szórakoztatni, de ez a nézőknek nem kell, a nézőknek az kellett volna, hogy én a Beával ide eljövök, itt lefektetünk egy ágyat, és akkor szerelmeskedünk itt az ágyban. Szerintem a nézőknek ez kellett. Én nagyon-nagyon szomorú vagyok.

Gáspár kifejtette, arra számított, azért a döntőig eljutnak, de hozzátette, így legalább húsvétkor a családjával lehet majd.