Hétfőn debütált a 18 éves Kóbor Léna első saját dala, a Pose, amihez videoklip is készült – cikkünk írásakor a klip több mint 38 ezres megtekintésszámon áll a YouTube-on.

Őszintén, én nem tudtam, mire számítsak, kérdeztem is Alfit ( Hadas Alfréd , az énekesnő menedzsere – a szerk.), szerinted meg fogják nézni mondjuk 10 ezren? És amikor láttam, hogy ezt már egy nap alatt elértük, mondtam, hogy ez elképesztő! Az újságok is felkapták, a TikTok is, nagyon boldog vagyok

– idézte a Bors Kóbor János lányát, aki a tatabányai Forrás Rádió stúdiójában nyilatkozott az elmúlt napok történéseiről, oldalán menedzserével.

A beszélgetés során a fiatal énekesnő azt is elárulta, hogy néhai édesapja nem támogatta őt abban, hogy kövesse őt a zenei pályán, de reméli, hogy tetszik neki, amit csinál.

Bennem volt nyilván, hogy vajon mit szól hozzá! De ez érdekes, mert ő nem támogatta ezt, hogy én is ezen a pályán induljak el. De azért, mert nagyon féltett. Nem azért, mert nem hitt bennem, vagy nem gondolta, hogy ez bennem van. Hanem mindig is mondta, hogy ok, hogy kívülről mindenki azt látja, hogy ez a pálya csillogás, siker, de belülről mindenkinek meg kell küzdenie, meg ott a rengeteg negatív komment, meg kritika, szóval féltett! De úgy gondolom, most, hogy látja, tényleg jó úton vagyok, meg jó irányban haladunk, így szerintem büszke lenne.