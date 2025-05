Megjelent Kóbor Léna első saját dala, amiben a magyar mellett angolul is énekel

Kóbor Léna tavaly árulta el, hogy saját dalokon dolgozik, énekesi karrierje beindításában pedig Hadas Alfréd segít neki. Az Omega együttes néhai frontemberének, Kóbor János 18 éves lányának hétfő délután 5 órakor debütált Pose című dala és a hozzá készült videoklip.

Legelőször mindenképp olyan dalt szeretnék megmutatni, ami tényleg az én stílusom, amiben meg tudom villantani a táncos énemet is. Magyarul és angolul is énekelek benne. Tényleg mindent belerakok, ami én vagyok

– árulta el Kóbor Léna a Borsnak.

Kóbor elmondta, hogy Hadassal több dalt is írtak az elmúlt egy évben, ezek főként nyári slágerek, amelyeket szép sorban fognak megjeleníteni az év során. Egyelőre még a tanulmányaira koncentrál, de szeretne majd apja nyomdokaiba lépve énekesként érvényesülni. A koncertek világa ismerős terep számára, hiszen rengeteg Omega-koncertet nézett végig a színfalak mögül.

Szinte az összes koncerten ott voltam, láttam, ahogy édesapukám készülődik, a színpadra lépés előtti perceket. Szerintem nagyon hasonlóan kezelem ezeket a pillanatokat. Ő is mindig az utolsó öt percben kezdett izgulni, hogy ugye minden rendben lesz. Én is, a szereplés előtt végig nyugodt vagyok, de az utolsó pillanatoknál már izgulok… Aztán, amikor színpadra lépek, újra megnyugszom.

Elmondása szerint Kóbor János nagyon szerette, amikor édesanyjával, Deme Zsókával együtt ott voltak a backstage-ben, fontos volt neki, hogy tudja, onnan támogatja őt a családja. Deme természetesen mindenben támogatja a lányát.

Nagyon örül neki, hogy én is ezen a pályán szeretnék elhelyezkedni. Merthogy most nagyon úgy tűnik, hogy énekes leszek. Persze még gimibe járok, és szeretnék egyetemre is menni majd, de eddig sikerült mindent összeegyeztetni és a java csak most jön.