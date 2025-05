Berki Mazsi több hét után elhagyhatta a mankóját: „Szerintem utoljára babaként voltam ennyire kiszolgáltatott helyzetben”

Berki Mazsi még márciusban számolt be arról az Instagram-oldalán, hogy csontbioplasztika-műtéten esett át, amire azért volt szüksége, mert a tavalyi Hell Boxing Kingsre való felkészülése alatt megsérült az egyik lába. Az édesanya ekkor mankót kapott, amit a hot! magazinnak adott interjúja szerint a napokban hagyhatott el.

– idézte a Blikk az influenszert, aki nehezen élte meg, hogy a műtétet követő időszakban kiszolgáltatott helyzetbe került. A konditermet azonban így is látogatta.

Voltam edzőteremben, de nagyon keveset dolgoztam, és inkább felsőtestre, ám az nagyon más. Nem tudtam úgy mozogni, sokkal nehezebb volt a lépcsőn közlekedni. Bármit csináltam, az megterhelő volt, akár egy pohár vízért kimenni is nehezemre esett. Így is sokat jöttem-mentem, de ez nehéz időszak volt, talán mondhatom azt, hogy kicsit depressziós is voltam. Nehéz, amikor önálló az ember, és magának szeretne mindent elintézni, de nem képes rá… Hat hétig nem is vezethettem, szerintem utoljára babaként voltam ennyire kiszolgáltatott helyzetben, amikor pici voltam az önállósághoz.