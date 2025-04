Áprilisban hó? Északkelet-Magyarországon havazott

Azt valószínűleg a legtöbben észrevették, hogy szombaton Magyarország felé érkezett egy fagyos, szibériai hideget hozó front, amitől bezuhant a hőmérséklet.

De míg a legtöbb helyen reggelre kitisztult az ég, északkeletre hópelyhek érkeztek

– számolt be róla az Időkép, amely azt is megmutatta, hogy a füzéri várra felszerelt kamera meg is örökítette a hajnali havas tájat.

Bár mostanra Füzér újra kizöldült, további havazásokra lehet számítani az ország egyes részein. Errőb bővebben itt írtunk.