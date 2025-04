Farm VIP: Szalontai Szilvi telefonhívást kapott otthonról, rögtön feladta a versenyt

A Farm VIP-ben sorra adják fel a versenyt a celebek: korábban egészségügyi okokból kellett MC Duckynak távoznia, Kiara Lord pedig önként döntött úgy, hogy hazamegy.

Hozzájuk csatlakozott Szalontai Szilvi, aki a legutóbbi adásban hívást kapott otthonról: édesanyja rosszul lett, gyomorproblémákkal került kórházba. Az exmodell így feladta a versenyt.

Később a Blikknek hosszabban is beszélt az ügyről:

Akkor anyukámat fel is költöztettem Kiskunhalasról Budapestre, hogy a közelemben lehessen. 78 éves, s én vagyok az egyetlen, aki tud neki segíteni, és szüksége is van rám. Gyerekkorom óta össze vagyunk nőve, nagyon szoros a kapcsolatunk. Amikor elvállaltam a Farm VIP-t, jeleztem is, ha bármi gond van vele, nekem mennem kell hozzá, mert nincs más, akire számíthatna