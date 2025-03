Papp Máté Bence a Fricskából való távozásáról: Az én kedves édestestvéremmel voltak szakmai és emberi nézeteltéréseink az évek alatt

Papp Gergő, a Fricska Táncegyüttes vezetője tavaly decemberben jelentette be, hogy a csapatuk feloszlik: elárulta, hogy meg fog változni az egylet neve, ám ennek testvére, Papp Máté Bence már nem lesz tagja.

Tóth Gabi kedvese nemrég a Blikknek mesélt először arról, miért döntött a távozás mellett.

Nekem is voltak olyan részletek, amik meglepetést okoztak, de összességében annyit elmondanék, hogy az én kedves édestestvéremmel voltak szakmai és emberi nézeteltéréseink az évek alatt… A Fricska volt az, amely egy olyan közös cél volt, ami a szellemünket összekötötte. Viszont most már tényleg ott tartunk, hogy nagyon hálás vagyok Gergőnek, amiért rákényszerülök arra, hogy egyedül építsem fel a saját karrieremet

– osztotta meg a lappal Papp Máté Bence, aki arra a kérdésre, ez negatív hatással volt-e a bátyjával való kapcsolatára, azt felelte: „Hát, ha az elmúlt tizenöt évet nézem, akkor nem… ”

A 2025-ös évet illetően a táncos azt mondja, nagyon jó változásokkal indult számára, főleg szakmailag. Párjával, Tóth Gabival pedig idén is szeretnének közösen táboroztatni, ahogyan tavaly is tették.

Most ezen dolgozunk gőzerővel. A helyszínnel van gond, keressük a megfelelőt, ugyanis annyian jelentkeztek, hogy akkora hely kell, ahol akár 120 embert is el tudunk szállásolni. Én egy albumot is szeretnék elkészíteni a nyárra, Máténak pedig ott az új tánccsapat