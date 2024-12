Feloszlik a Fricska Táncegyüttes

Egy videóban jelentette be Papp Gergő, a Fricska Táncegyüttes vezetője, hogy a táncegyüttes feloszlik.

Sziasztok, én Papp Gergő vagyok, a Fricska táncegyüttes vezetője, és egy nehéz témával állok most elétek, ugyanis meg fog változni a csapat neve és ez maga után vonja a korábban feltöltött tartalmaimnak a törlését is. 2009-ben alapítottuk a Fricskát még hatan, Moussa Ahmed vezetésével. Aztán 2015-től volt egy ilyen fura mindenki egyenlő helyzet, ami nagyon hátborzongató volt, mert minden csapatnak kell egy vezető. 2018-tól én vettem át a csapat vezetését.

Ahogy mondja, számos szép pillanatot megéltek, kezdve a Britain’s Got Talentben való szereplést is.

Bejártuk a világot: New Yorktól Pekingig, és kezet fogtunk Erzsébet királynővel. (…) Az öcsémmel, Mátéval úgy döntöttünk, hogy mást szeretnénk csinálni, ezért külön utakon folytatjuk a jövőben. Szerintem neki is jobb lesz így és nekem is! Máté egy nagyon tehetséges táncos, és kívánok neki sok sikert a továbbiakban.

Mint ismeretes, az együttes oszlopos tagja volt Papp Máté Bence is, aki jelenleg Tóth Gabi kedvese, ők ketten együtt szerepeltek a Dancing with the Stars idei évadában is.