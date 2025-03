„Féltem, hogy maradandó sérülést okoztam magamnak” – kórházba került Fekete Pákó, miután egy baltával megsebesítette magát a Farm VIP-ben

A Farm VIP péntek esti epizódjában Zsolti gazda papírgyártási feladatra invitálta a versenyzőket, ám a versenyszám közepette történt egy sérülés: Fekete Pákó úgy meglendítette a baltáját, hogy futás közben véletlenül belevágott a lábszárába.

Futás közben történt a dolog, rosszul léptem és ahogy a kezemben volt a balta, egyszerűen elvágta a húsomat. Annyira izgultam és koncentráltam a helyzetre és arra, hogy nyernünk kell, hogy abban a pillanatban nem is vettem észre, hogy mi történt, a többiek ordítottak, hogy Pákó, vérzel! Óriási vágás volt a lábamon, nagyon megijedtem, amikor megláttam, rosszul is lettem. Nem tudtam, hogy mekkora bajt okoztam, féltem, hogy nagyon mélyre ment és esetleg még maradandó sérülést is okoztam magamnak, nem fogok tudni rendesen járni. Azonnal bejöttek értem és kivittek a játékból, kórházba vittek