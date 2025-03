Ellopták a malacokat, amelyeket egy művész az állatvédelem nevében akart halálra éheztetni

Különleges installációval szerette volna felhívni a figyelmet a nagyüzemi hústermelés során az állatoknak okozott szenvedésre Marco Evaristti.

Mint korrábban megírtuk, a múlt héten Koppenhágában megnyílt And Now You Care (És most már érdekel) című kiállításon, egy bolti bevásárlókocsikból szerkesztett ketrecben három kismalac volt látható, amelyek sem vizet, sem táplálékot nem kaptak, vagyis az lett volna a sorsuk, hogy szomjan vagy éhen haljanak – írja a Sky News.

A terv azonban meghiúsult, mert a kismalacokat – név szerint Luciát, Simont és Benjamint – Evaristti egyik barátjának segítségével állatvédő aktivisták kilopták a galériából. A művész március 1-jén fedezte fel az állatok eltűnését. Értesítette a rendőrséget, majd bejelentette, hogy a történtek miatt kénytelen bezárni a kiállítást.

Kedden aztán Evaristti egyik barátja, Caspar Steffensen bevallotta, hogy ő segített állatvédőknek a malacok ellopásában. A művész azt mondja, először mélységes csalódottságot érzett, de néhány órányi gondolkodás után arra jutott, hogy a malacoknak így talán boldog életük lesz.

Steffensen azt mondja, amikor a tízéves kislánya könyörgött neki, hogy ne engedje meghalni a malacokat, úgy érezte, nincs más választása: szombaton éjjel titokban beengedte az aktivistákat a galériába.

Egy dán állatvédő szervet szerint a dán sertéságazatban a kocák egyszerre általában húsz malacot fialnak, ám, mivel csak tizennégy tőgyük van, a malacoknak folyamatosan harcolniuk kell a táplálékért, ezért sokan közülük éheznek és elpusztulnak. Az állatvédők azt mondják, annak ugyan örülnek, ha valaki az ilyen kegyetlenségekre igyekszik felhívni az emberek figyelmét, ám az állatkínzást még ilyen esetekben sem nézhetik tétlenül.

Marco Evaristti eltökélt terve, hogy hamarosan újra megnyitja a kiállítását, de szenvedő élő állatok helyett olyan halott állatokat fog kiállítani, melyek a húsiparban éhezéstől vagy más hasonló szörnyűség következtében pusztultak el.

Egy átlátszó hűtőszekrényt fogok megtölteni elpusztult állatokkal. A hűtőszekrény megvan, már csak az elpusztult állatok hiányoznak. Hajlandó vagyok magas árat fizetni értük

– nyilatkozta.