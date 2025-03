Malacokat éheztetnek halálra egy művészeti kiállításon

Egy dániai művész a sertésekkel való kegyetlen bánásmódra, a modern tenyésztés okozta szenvedésre kívánja felhívni a figyelmet a koppenhágai And Now You Care kiállításon egy pénteken megnyílt „művészeti installációval”:

egy bevásárló kocsikból kialakított ketreccel, amiben három malac van, amelyeknek nem adnak sem enni sem inni, így éhen fognak pusztulni.A chilei születésű Marco Evaristti szerint a kiállított „mű” „szembesít a dániai vágóhidak véres valóságával”, és arra kéri az embereket, hogy csökkentsék húsfogyasztásukat és támogassák a felelős állattenyésztést.

Dániában naponta mintegy 25 ezer malac pusztul el a tenyésztési körülmények miatt

– írja a New York Post.

A legnagyobb dán állatvédelmi szervezetnél örülnek ugyan, hogy Evaristti érdeklődik a probléma iránt, de tiltakoznak az ellen, ahogyan az üzenetét közvetíteni akarja: „Teljesen megértjük a művész felháborodását. De nem értünk egyet azzal, hogy három malacot, három élőlényt éheztessenek és nem engedik folyadékhoz jutni, amíg bele nem halnak. Ez törvénytelen és állatkínzás”.

Nem ez Evaristti első bizarr művészeti projektje: egyszer aranyhalakat helyezett turmixgépbe, máskor Grönland partjainál vörösre festett egy jégtáblát, de előfordult olyan is, hogy saját húsából készült fasírtgolyókat szolgált fel.