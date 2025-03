Műlábakkal tiltakozik a kátyúk ellen egy felháborodott brit

Számos kisebb-nagyobb nagyobb kátyú borítja a Haverhill utat Castle Campsben, de egyik ezek közül akkora, hogy már nem is kátyúnak, hanem kráternek kellene hívni – véli a faluban élő James Coxall.

Az óriáskátyú már nyolc hónapos, a megyei hivatal pedig folyamatosan ígérgeti, hogy hamarosan befoltozzák, Coxallnak azonban elfogyott a türelme. A 41 éves ács és a családja úgy döntöttek, tiltakozni fognak, ám annak a lehető leghumorosabb formáját választják.

Múlt vasárnap a Coxall család egy öreg farmernadrágból, egy csomó rongyból és egy pár színes tornacipőből műlábakat formált, amiket aztán úgy állított bele a kátyúban összegyűlt, tónyi pocsolya közepébe, mintha valaki orra esve derékig eltűnt volna benne.

Bár a kátyú azóta is a helyén van, már sokkal kevesebbeket idegesít, az embereket inkább felvidítja a látványa.

