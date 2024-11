A halálos mérgezések sorozata óta aggódnak a turisták a hátizsákosok paradicsomában

Kisebb pánikhangulat alakult ki az elmúlt hetekben Délkelet-Ázsia egyik üdülőparadicsomában, a főként olcsó nyaralási lehetőségeket kereső, hátizsákos utazók körében népszerű Laoszban. Ugyanis a fővárostól, Vientiántól mintegy 130 kilométerre található Vang Viengben november közepe óta hat turista meghalt, legalább hat másik embert pedig súlyos mérgezéssel kellett kórházba szállítani bulizás közben elfogyasztott italok miatt.

A mérgezések sorozata november 13-án indult, amikor két ausztrál kamaszlány nem jelentkezett ki időben a szálláshelyéről, ezért a Nana Backpackers Hostel személyzete megnézte őket a szobájukban.

A tanulmányaik közben szünetet tartó, legjobb barátnők – a 19 éves Bianca Jones és a szintén 19 éves Holly Bowles – eszméletlenek voltak, kórházba kellett szállítani őket. A kisváros ügyeletén nem tudtak megfelelő ellátást biztosítani nekik, ezért később a főváros egyik központi kórházába, majd a szomszédos Thaiföldre vitték őket.

„Sok más fiatalhoz hasonlóan ők is összegyűjtöttek egy kis pénzt egy tengerentúli kiruccanásra. És aztán útnak is indultak” – mesélte a melbourne-i lányok fociedzője, Nick Heath. Azonban életük nagy kalandja helyett a fiatalok olyan súlyos mérgezést kaptak, hogy a kórházban a többnapos közdelem ellenére sem tudták már megmenteni az életüket.

Az viszont kiderült a thai orvosok vizsgálataiból, hogy túl sok metanol volt a szervezetükben. A metil-alkohol néven is ismert telített vegyület gyakorlatilag a szeszes italok előállításának egyik mellékterméke, ami a köznyelvben alkoholként azonosított etanolhoz – vagy etil-alkoholhoz – hasonlóan színtelen és szagtalan, ugyanakkor erősen mérgező. Ezért főként ipari keretek között, festékalapanyagként vagy ablakmosó folyadékok készítésekor alkalmazzák.

Ez az az anyag, ami miatt a rosszul elkészített házipálinkák túlzásba vitt fogyasztása esetén megvakulhat az ember, hiszen a metanol az emberi szervezetben formaldehiddé alakul, ami komoly sejtméregnek számít.

A kórházban töltött első fél óra után kómába esett

A fiatal ausztrál turisták egyikéről azt mesélte az őket először kezelésbe vevő laoszi orvos, hogy amikor megérkeztek a sürgősségi osztályra, még magánál volt. Fél órával később azonban rohamot kapott és kómába esett.

Zavart és kábult volt. Megkérdeztük, hogy mit evett vagy ivott, de nem tudta megmondani, hogy mi történt pontosan

– emlékezett vissza a Times című brit napilap online kiadásának nyilatkozva Dr. Yaher, aki először azt gyanította, hogy a fiatal lány túl sok kannabisszal felturbózott gumicukrot vagy sütit evett.

Ez a rosszul meghozott diagnózis is hozzájárult ahhoz, hogy a két ausztrál tinilány nem élte túl a rossz minőségű italok fogyasztását, hiszen ha időben észreveszik, a metanolmérgezés még kezelhető. Például azzal, hogy etanollal töltik meg a beteg gyomrát, ahogy az történt azzal a vietnámi férfivel is, akinek a vérében a metanol határértékének 1119-szeresét mérték, ezért az orvosoknak 15 doboz sört kellett megitatniuk vele.

Az indiai kender fogyasztása egyébként kulturálisan elfogadottnak számít Laoszban, de a legtöbb kábítószerhez hasonlóan illegális a szigorú drogtörvényeiről és egyben hatalmas ópiumexportjáról is híres kommunista diktatúrában. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság egyik bulifővárosa, Vang Vieng a drogturizmus szempontjából is a régió egyik központjának számít.

Az országban értékesített akciós italok pénztárcabarát áraiban annak is nagy szerepe lehet, hogy az Orvosok Határok Nélkül adatai szerint a világon a legtöbb metanolmérgezés Délkelet-Ázsiában történik. Ez főként a régió szegénységével, a metanol olcsóságával, a nem megfelelő módon végrehajtott házi szeszfőzés széleskörű elterjedésével és az alkoholra vonatkozó helyi szabályokkal magyarázható.

Mindnyájan ugyanott szálltak meg

A november 12-i buli után nemcsak az ausztrál lányokra, hanem két dán turistára – a 20 éves Anne-Sofie Orkild Coymanra és a 21 éves Freja Vennervald Sorensenre – is eszméletlenül találtak rá a hálószobájukban. Őket is Vientiánba szállították, hogy kórházi kezelést kaphassanak, de még az éjszaka közepén meghaltak, az orvosok szerint hirtelen szívelégtelenség miatt.

A mérgezés ötödik áldozatára, az 57 éves, amerikai állampolgárságú James Louis Hutsonra szintén a szobájában találtak rá november 13-án, miután egész nap nem jött ki onnan. A többi áldozattal ellentétben ő már ekkor halott volt. November 21-én pedig a hatodik áldozat, egy Simone White nevű 28 éves brit ügyvédnő halálát jelentették be a hatóságok.

Az áldozatokban a feltételezett metanolmérgezés mellett az is közös volt, hogy mindnyájan a saját medencével is rendelkező, és egyben bulikomplexumnak is beillő Nana Backpackers Hostelben szálltak meg – ahol minden újonnan érkezőt welcome drinkkel fogadtak, és állítólag esténként még további ingyen köröket is osztogattak a vendégeknek. Illetve mindnyájan elmentek bulizni is a mérgezésüket megelőzően. Ezért a szálláshelyet és a mellette található kocsmát is komoly ellenőrzésnek vetették alá a hatóságok.

A vendégeknek a kedvezményes italozás lehetősége mellett rettentő pénztárcabarát, akár napi 3-4 ezer forintba kerülő szállást kínáló Nana Backpacker Hostel a botrány hatására bezárt, és még az internetről is eltűnt. A személyzet nyolc tagját őrizetbe vették a mérgezések miatt.

„A felesek a csomag részei, de most senki sem akarja meginni a helyi vodkát”

A 25 ezer lakosú hegyi kisvárosban a helyiek először akkor találkoztak nyugatiakkal, amikor a vietnámi háború idején az amerikai légierő központot létesített itt. Majd miután a kommunista diktatúra nyitott a turisták felé, a természeti kincseinek – azaz a környező hegyeknek, a Nam Song folyónak, és a völgyben elterülő hatalmas rizsföldjeinek –, illetve kedvező árainak köszönhetően Vang Vieng is üdülőparadicsommá vált az 1990-es években.

A szabadszelleműség részeként a hegyvidéki kisváros arról is híressé vált, hogy a folyóparti bárjait akár kajakozás közben, vagy úszógumi gyanánt használt teherautógumi-belsőkön fetrengve is be lehet járni – miközben megbízhatatlan minőségű tüskéket húz le, vagy kétes eredetű szeszes italokból készített vödrös koktélokat kortyolgat az ember.

Azt hiszem, inkább kihagyjuk. A felesek a csomag részei, de most senki sem akarja meginni a helyi vodkát

– nyilatkozta a BBC helyszíni riportjában egy 27 éves angol turista, aki saját bevallása szerint korábban még nem volt ennyire elővigyázatos az olcsó felesekkel és koktélokkal.

„Vietnámban is mindenhol ingyen italokat kaptunk, főleg, ha részt vettünk az esti játékokban. (…) És mi soha nem nem is gondoltunk ilyesmire: az ember azért feltételezi, hogy amit adnak, az biztonságos. Ittunk már korábban is vödrös koktélokat, de nem fogjuk újra vállalni ezt a kockázatot, és sokan vannak itt, akik ugyanígy éreznek” – utalt a főként fesztiválokról ismerős nagy kiszerelésű koktélokra a fiatal nő.

Az útitársa pedig a következőt tette hozzá:

Az ember elgondolkodik azon, hogy miért ingyenesek ezek az italok. A halálesetekkel kapcsolatba hozott szállóban, úgy hallottuk, minden este egy órán át ingyen vodkát és whiskyt adnak. Azt hiszem, ha ez az Egyesült Királyságban történne, biztosan azt gondolnánk, hogy ez gyanús.

A mérgezések okozta pánik árnyékban az áldozatok országai, és több más nyugati ország is figyelmeztetést adott ki a metanollal felütött alkoholos italok veszélyeiről, és azt is felajánlották, hogy segítenek a laoszi hatóságoknak az ügy felgöngyölítésében.