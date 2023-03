Március 15-e: a tavaly szeptemberben állampolgárságot kapó Shane Tusup is kitűzte a kokárdát

Évek óta megemlékezem az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetéről, hiszen március 15. jelképpé vált: a Magyar Nemzet szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Én is, mint minden megemlékező, kokárdát tűzök a ruhámra, de idén egy nagyon különleges kitűzőt viselhetek, annak a kokárdának a hű mását, amit a Nemzeti Múzeumban őriznek és Petőfi Sándoré volt. Ti is beszerezhettek egy ilyet a Múzeumban, ahova magam is ellátogattam, hogy jobban megismerjem a magyar történelem egyik legfontosabb időszakát. Megrendülve álltam a mártír Batthyány Lajos miniszterelnök mellénye előtt, amin látszik a golyó által ütött luk. Ti láttátok már?