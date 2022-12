Gáspár Zsolti a jószágairól: Beszéltem nekik a covidról, most az üzemanyagárak vannak terítéken

Ember-állat szótárat is készített, amit szeretne kiadatni.

Gáspár Zsoltit tizenöt éve állatok veszik körül, akiket annyira szeret, hogy már húst sem fogyaszt inkább. A Farm VIP műsorvezetője állítja, képes kommunikálni az állatokkal, azok pedig nemcsak megértik őt, de válaszolnak is neki.

Tudom, sokan bolondnak fognak tartani, és már többször is előfordult, hogy az az illető, akinek erről meséltem, azt javasolta, keressek fel egy szakembert, mert elment az eszem. De tény, hogy értem az állatokat, és ők is értenek engem. Rengeteg időt töltöttem közöttük, ismerem már minden reakciójukat. Látom rajtuk, hogy nyitottak-e az emberre, márpedig amelyik igen, azzal lehet kommunikálni is. Sőt, jobb velük beszélni, mint a legtöbb emberrel. Az engem bolondnak nézőknek meg mindig azt mondom, jöjjenek csak el a tanyára, töltsenek ott egy hetet, meglátják, hogy igazam van

– nyilatkozta a Blikknek a gazda.

Gáspár szerint a tehenek, bárányok, borjak és a kutyák a legnyitottabbak, utóbbiakból is leginkább a francia bulldog. Velük rendszeresen szokott beszélgetni, mert úgy érzi, vágyják az emberi szót. „Ők mindig válaszolnak is nekem, így beszéljük meg a világ dolgait. De a baromfikkal nincs könnyű dolgom… Ők inkább hátat fordítanak nekem, otthagynak. A kacsák csak elkezdenek hápogni, láthatóan nem is érdekli őket a mondandóm” – fogalmazott. Azt is elárulta, miről szokott a háziállataival a leggyakrabban diskurálni.

Mindent elmondok nekik magamról, hogy éppen mi bánt, vagy minek örülök, aztán rátérek arra, mi zajlik a világban. Beszéltem nekik a covidról, most az üzemanyagárak vannak terítéken. Tudom, hihetetlenül hangzik, de kíváncsiak arra, mi történik körülöttük a világban. Érdeklődnek, várják a híreket.

A műsorvezető számára néhány bárány és tehén különösen fontos, így nem is kezeli őket haszonállatként. Őket soha nem vágják le, és ha egyszer meghalnak, olyan temetést kapnak majd, mint egy ember.

Gáspár Zsolt az elmúlt években olyan szintre fejlesztette az állatokkal való kommunikációt, hogy szótárat készített belőle. „Összegyűjtöttem mindent, amit a reakcióikról, a hanghordozásukról, a viselkedésükről tudok, ez olyan, mint egy állat-ember szótár. El fogom küldeni pszichológusoknak is, hátha kiadják majd.”