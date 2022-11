Akár ki is végezhetik a családtagjaikat kiirtó világvége-hívő mormon pár tagjait

Lassan két éve borzolja az Egyesült Államok közvéleményét Lori Vallow, az ítéletnapra készülő anya és családja története. Az ügyről 2019 novemberében jelentek meg először hírek, amikor nyomozás indult a nő legkisebb gyereke, JJ és mostohatestvére, Tylee Ryan megtalálására. A gyerekek maradványai tíz hónappal később Lori ötödik férjének, Chad Daybellnek a hátsó udvarából kerültek elő. Közben arra is rájöttek, hogy a világvégére készülő páros korábbi párjai – Charles Vallow és Tammy Daybell – is rejtélyes körülmény közt haltak meg. A Netflix által is bemutatott bonyolult ügy részletei következnek.

Egyszerűen csak „ítéletnap anya” néven ismeri az Egyesült Államok (és a világ) nyilvánossága Lory Vallow-t, aki előbb – testvérével összejátszva – megölhette negyedik férjét, Charles Vallowt, majd új életet kezdett egy próféciáit könyv formájában megjelentető ezermesterrel, Chad Daybell-lel, aki akkoriban vesztette el furcsa körülmények között feleségét, Tammyt.

Az új élet részeként pedig a gyanú szerint – Jézus Krisztus 2020. július 22-i második eljövetelére készülve – megölték Vallow 16 éves lányát, Tylee Ryant és 7 éves örökbefogadott fiát, Joshua Jaxon Vallow-t (a továbbiakban JJ) – aki egyébként Charles nővérének, Kay Woodcock-nak az unokája volt.

Az azóta hírhedtté váló pár először 2019 végén került be a hírekbe, amikor Vallow gyerekeit eltűntnek nyilvánították azután, hogy hiába keresték nagyszülei (Kay és Larry Woodcock) bejelentése után JJ-t, és a nővére után indított nyomozás is sikertelen volt. Azonban a most 49 éves Vallow és Daybell (54) nem voltak hajlandók együttműködni a hatóságokkal, és a nyomozás kellős közepén bujkálásuk részeként Idahóból Hawaii-ra utaztak – ahol szűkkörű tengerparti esküvőt tartottak.

A ceremóniához a jegygyűrűt Vallow ekkor már hónapok óta halott férje, Charles amazonos profilján keresztül rendelték meg.

A gyerekek maradványai később előkerültek Daybell idahói Rexburgben található házának hátsó kertjéből, így természetesen az ügy elsőszámú gyanúsítottjai Vallow és Daybell. 2023 elején lesz a közös tárgyalásuk, de nemrégiben a Netflixen is megjelent egy háromrészes true crime minisorozat is a történetükről Sins of Our Mother (magyarul Anyánk bűnei) címmel.

Bár mindkettejük ellen körözést adtak ki, és mindkettejüket le is tartóztatták – Vallowt még 2020 elején, a gyerekek maradványainak előkerülése előtt, Daybellt pedig 2020 júniusában, közvetlenül azután, hogy a gyerekek összeégett holttesteit megtalálták a kertjében –, az ügy bonyolult természete miatt csak 2021 májusában emeltek ellenük vádat. A vádemelés és a tárgyalás időpontja közötti nagy időbeli távolság, illetve a tárgyalás elhúzódása részben azzal is magyarázható, hogy Jézus második eljövetelére, és az ekkor bekövetkező ítéletnapra váró vádlottak beszámíthatósága kérdéses

– ami azért kulcsfontosságú kérdés, mert az ügyészség azt szeretné, ha a két gyerek megölésével vádolt Lori Vallow és Chad Daybell halálbüntetést kapna.

Ez a szerteágazó történet már így, a felszínét kapargatva is elég hátborzongató, de az ássunk egy kicsit az események mélyére – úgy még sokkolóbbá válik az egész ügy.

Egy Utahban megrendezett vallási konferencia hozta össze a bűnös párost

A testvéreivel gyerekkora óta – az informálisan csak mormon egyháznak nevezett – Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza híveként felcseperedő Lori Vallow 2018-ban változott meg, amikor részt vett egy vallási konferencián a Utah állambeli St. George-ban. Az ekkor még negyedik férjével élő nő itt ismerkedett meg a szintén mormon Chad Daybell-lel – aki azt mondta neki az első találkozásukkor, hogy az előző életeikben már többször is egymás házastársai voltak. Hamarosan pedig elkezdték a közös jövőjüket tervezni, melynek részeként a vallási meggyőződésükről beszélgetve már ekkoriban felmerült bennük Tammy, JJ és Tylee megölése.

Az állítása szerint angyali üzeneteket kapó, az ezekben szereplő próféciákat saját könyvekben megjelentető Chad Daybell, valamint a világvégére készülőknek podcastokat gyártó Lori Vallow azonban nem egyszerű mormonok voltak.

Meggyőződésük volt, hogy ők istenségek, és egyben annak a 144 ezer harcosból álló csapatnak a tagjai, akik Jézus Krisztust fogják segíteni, amikor 2020. július 22-én újra lejön közénk, és ítéletnapot hoz magával – pontosabban Chad azt hitte, hogy ő is egy, a mormon vallás alapítójához, John Smith-hez hasonló próféta, aki majd személyesen fogja vezetni Jézus helyett a végítéletet elhozó harcosokat.

Daybellék az előző életeik alapján pontozták az embereket egy kétszer hatos skálán az alapján, hogy mennyire sötét vagy világos lelkek – azaz, hogy mennyire állnak közel Istenhez. A sötét lelkekről azt gondolták, hogy „zombik”, vagy démonok által megszállt egyének, akikért nem kár, ha meghalnak. Lori ekkoriban már a férjére, Charlesra is így tekintett.

(Az idő közben elhunyt családtagok mind-mind negatív pontszámot kaptak – Tylee például 4,1-es sötét lélek volt a Chad által Lorinak küldött emailek szerint.)

Charles és Tammy: a pár korábbi házastársainak halála

Így nem csoda, hogy a nyomozati anyag szerint a felesége hűtlenségére gyanakodó, halála előtt még válókeresetet is benyújtó (majd visszavonó) Charles ebben az időszakban volt, hogy arról beszélgetett a sógorával, Adam Cox-szal, hogy rá kellene állítani egy magánnyomozót Lorira.

Miután Charles Texasban járt üzleti úton, az eddigre rögeszmésen féltékennyé váló – vagy rögeszmés féltékenységet előadó –, férjét démonnak képzelő Lori nemcsak Charles visszaútra szóló repülőjegyét mondta le, hanem a kocsiját is eltüntette a reptér parkolóházából, valamint az összes cuccát kiürítette a lakásból, és még a bankszámjáról is levett minden pénzt. Ekkor Charles rendőröket hívott, akik megvizsgálták az ügyet, és mindkettejüket, valamint Lori lányát, Tylee-t is kihallgatták.

De a hatóságok annak ellenére is Lorinak hittek, hogy Charles azt állította, a felesége az ítéletnapra készül, és halálosan megfenyegette.

A kétségbeesett, Lori manipulációja miatt családjában izolálódó Charles 2019 februárjában úgy döntött, válókeresetet nyújt be, amire Lori váratlanul elutazott két hónapra Hawaii-ra úgy, hogy a kiskorú gyerekeit lepasszolta másoknak.

Innentől kezdve Charles Houstonban élt, és csak hétvégente látta a gyerekeket, majd amikor 2019 nyarán felfedezett egy emailt, amit Lori írt az ő nevében Chadnek, akkor esett le neki a tantusz, hogy a feleségének viszonya van a magát prófétának, vagy inkább istenségnek képzelő Chaddel.

Charles végül úgy halt meg, hogy Loriék új lakásából a megbeszéltek szerint el akarta vinni iskolába JJ-t, de Lori extrém nézeteire nyitott testvére és bűntársa, Alex Cox konfliktusba keveredett vele. A rendőrségi testkamera felvételén hallható, hogy Cox a helyszínelés idején azt mondja, Charles egy baseballütővel fenyegette a nővérét, őt pedig az ütővel fejbe verte, Cox ezek után önvédelemből lelőtte a férfit.

Majd ő is meghalt – a boncolási jegyzőkönyve szerint természetes úton –, még azelőtt, hogy Charles halála ügyében lezárták volna a nyomozást.

Alexet a gyilkosság után először kiengedték, mondván, önvédelemből cselekedett, de a nyomozás során kiderült, hogy háromnegyed órával azután hívta csak a 911-es segélyhívóvonalat, hogy Lorit a gyilkosság után felhívta, újraéleszteni pedig egyáltalán nem próbálta meg a sógorát. Ráadásul Charles boncolása során azt is megállapították, hogy Alex a második töltényt már a földön fekvő áldozatba lőtte bele. Lori manipulatív természetét talán az mutatja meg legjobban, hogy ezután a legidősebb fiának először azt hazudta, nevelőapja szívrohamot kapott. Charles felnőtt gyerekeit csak másnap értesítette az apjuk haláláról SMS-ben – és azt el sem árulta nekik, hogy Charles gyilkosság áldozata lett. (JJ iskolájában pedig öngyilkosságnak állította be a férfi halálát.)

Tammy Daybell 2019 őszén hunyt el, és bár a hatóságokat értesítő Chad azt állította, hogy a felesége álmában halt meg természetes körülmények között, több gyanús körülmény is volt, ami miatt ez jelenleg is kérdéses:

a bejelentés előtt egy hónappal megváltoztatták Tammy életbiztosítását, hogy a halála esetén nagyobb összeg járjon a kedvezményezettnek;

az otthon tartózkodó Tammyt a halála előtt másfél héttel le akarta vadászni egy símaszkos férfi egy paintballpuskával;

Chad nem kérte, hogy boncolják fel Tammy holttestét – így elsőre enélkül temették el, majd a későbbi vizsgálathoz ki kellett hantolni;

Tammy halála (valamint a gyerekek eltűnése) miatti nyomozás során sem mutatkozott együttműködőnek Lori és Chad;

sőt, egyenesen rejtőzködtek a hatóságok elöl, és közben Hawaii-ra repültek;

ahol két héttel Tammy halála után összeházasodtak.

A gyerekek is ekkor ősszel halhattak meg: Tylee-t 2019. szeptember 8-án látták utoljára, JJ-t pedig szeptember 22-én – miután az édesanyja kivette őt az iskolából, ahol azt mondta, hogy ezentúl otthon fogja tanítani.

Egy tragikus múltú mormon asszony…

A Netflix minisorozata részletesen bemutatja Lori Vallow életét, és a szülei, de még a második házasságából születő legidősebb fia, Colby Ryan is mesélt róla rengeteget. Utóbbi például azt mondta: a fiatalon anyává váló Vallow életében az okozta az első nagy törést, amikor Colby nyolcéves korában elmesélte neki, hogy a nő férje – Colby nevelő- és Tylee édesapja –, Joseph Ryan nemcsak erőszakosan viselkedett vele, hanem szexuálisan zaklatta is.

A házasság ezután véget ért, Lori pedig 2006-ban hozzáment Charleshoz, akivel együtt nevelték kettejük gyerekeit, és sokáig úgy tűnt, minden rendben van köztük – Lori kedvéért Charles az alkoholfogyasztásról is leszokott. Még azután is úgy tűnt, minden rendben, hogy Charles nővérének, Kay Woodcocknak az általuk nevelt autista unokáját, JJ-t örökbe fogadták.

Lori közben elindult a 2004-es Mrs. Texas szépségversenyen, fodrászként dolgozott és a Szerencsekerékben is kaszált egy keveset. Lori és családja 2014-ben költözött először a Hawaii államhoz tartozó Kauai szigetére, miután az anya isteni sugallatot kapott. Barátai szerint azt is állította, hogy Moróni angyal, a John Smith-nek a Mormonok könyvét lediktáló angyal is kapcsolatba lépett vele.

A Chaddel való megismerkedés előtt azonban volt még egy fontos mozzanat, ami a sorozatban megszólalók szerint rossz hatással volt Lori mentális állapotára. Miután a család a 2010-es évek második felében visszaköltözött Arizonába, Colby összeházasodott középiskolai szerelmével, a hagyományos keresztény felekezetbe járó Kelsee-vel – amit Lori árulásnak élt meg. Az esküvő idején kiskamasz Tylee az anyjának köszönhetően nem is vett részt Colby és Kelsee esküvőjén. (A film megjelenése után nem sokkal egyébként Kelsee feljelentette Colbyt, aki állítása szerint megerőszakolta őt.)

…és a magát prófétának képzelő ezermester

Chad Daybell előélete nem annyira érdekes, mint Lorié: állítólag átlagos, rendes fickó volt, amikor évekig önkéntes misszionáriusként terjesztette a mormonok hitét, de később majdnem vízbe fulladt, amikor egy szikláról beugrott egy tóba, és volt még egy halálközeli élménye, ami szintén megihlette. Ezen élmények hatására döntött úgy később, hogy megjelenteti prófétai kinyilatkoztatásait.

Az egykor könyvtárosként dolgozó Tammyvel még 1990-ben házasodtak össze a Utah államban található Manti nevű városban, és 25 éven át a szintén ebben az államban található Springville-ben éltek, ahol idővel könyvkiadót alapítottak azzal a céllal, hogy Chad – a bevallása szerint angyali sugallatra írt – próféciáit könyvek formájában tudja terjeszteni.

A házaspár (a gyerekeikkel) 2015-ben azért költözött az Idaho állambeli Salembe, mert Chadnek meggyőződése volt, hogy ebben az államban van az új Jeruzsálem – így fordulhatott elő, hogy a még 2019-ben is Arizonában élő Tylee és JJ maradványait is az idahói Rexburgban találták meg.

A Tammy halála után Lory Vallow-val összeálló Chad Daybell új feleségével együtt akár halálbüntetést is kaphat, ha Tylee és JJ megölésében bűnösnek találják őket – illetve ha a szakértők beszámíthatónak ítélik meg őket. A tárgyalásukra viszont csak 2023-ban kerül sor.