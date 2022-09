Völgyi Zsuzsit sügérek sebesítették meg egyiptomi nyaralásán

Völgyi Zsuzsi nemrég Hurghadán, Egyiptomban nyaralt, a pihenését viszont némileg beárnyékolta, hogy nagyon tartott a cápáktól: a Vörös-tenger ezen részén ugyanis két halálos cápatámadás is történt a nyáron.

Az énekesnő végül cápával nem találkozott, azonban amikor a tengerben fürdött, sügérek támadták még.

Egy alkalommal, mikor mentünk be a tengerbe, harapást éreztem lábamon. Kijjebb mentem, és láttam, hogy vérzik is. A közelben álló két nő is sikoltozni kezdett, ők is vérző lábbal jöttek ki. Tíz centis sügérek támadtak meg minket, egy pici darabot ki is haraptak a lábamból. Akkor is elöntött a pánik, a párom próbált megnyugtatni