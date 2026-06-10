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Foci foci vb 2026

Messi készen áll arra, hogy vezesse a címvédőt a vébén

AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the team's second goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP
Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Lionel Messi a 199. mérkőzésén szerepelt
24.hu
2026. 06. 10. 09:29
AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the team's second goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP
Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Lionel Messi a 199. mérkőzésén szerepelt
A világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó-válogatott magabiztos játékkal 3-0-ra nyert Izland csapata ellen.

Az alabamai Auburnben rendezett mérkőzésen Valentin Barco szerzett vezetést a 8. percben, majd az elmúlt bő két hétben izomsérüléssel bajlódó Lionel Messi a 72. percben büntetőből növelte az előnyt – a nyolcszoros aranylabdás két perccel korábban állt be.

A végeredményt Thiago Almada állította be a 86. percben. A dél-amerikaiak, akiknél kilenc csere volt a második félidőben, az utolsó felkészülési mérkőzésük előtt szombaton 2–0-ra verték a hondurasiakat.

88 ezer ember volt rá kíváncsi

A Clarín azt írta, hogy több mint 88 ezer ember dacolt a hőséggel és az Alabama államban tapasztalt történelmi viharral, valamint a régóta nem látott, özönvízszerű esővel, hogy láthassa Messit az Algéria elleni vb-nyitány előtt.

Nos, az Inter Miami világbajnok klasszisa a 70. percben állt be csereként, és mindössze 120 másodperc alatt gólt szerzett, megdöntve ezzel eddigi csúcsát, amelyet még egy 2015-ös, Bolívia elleni 7–0-s összecsapáson ért el.

Lionel Scaloni edző megnyugodhat. Nemcsak a kapitány miatt, hanem azért is, mert a két barátságos mérkőzés alapján nagyon pozitív következtetéseket vont le a keret minden tagjával kapcsolatban

– írta az argentin lap.

Jöhet a magyar idő szerint június 17-én, szerda hajnali 3 órakor kezdődő Algéria elleni első mérkőzés, amely Messi 200. válogatottsága lesz.

Szenegál ikszelt, Irak kikapott

San Antonióban két vb-résztvevő, Szaúd-Arábia és Szenegál találkozott. Az összecsapáson nem esett gól, az afrikaiak a végén tíz percet emberhátrányban játszottak.

Irak vereséggel hangolt, az ázsiai csapat a venezuelaiakkal szemben maradt alul.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban csütörtöktől sorra kerülő világbajnokságon 48 csapat szerepel.

Felkészülési mérkőzések

Argentína – Izland 3–0 (1–0)
gól: Barco (8.), Messi (72., 11-esből), Almada (86.)

 

Szaúd-Arábia – Szenegál 0–0

 

Irak – Venezuela 0–2 (0–1)
gól: Casseres (17.), J. Ramírez (46.)

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