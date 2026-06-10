Messi készen áll arra, hogy vezesse a címvédőt a vébén

Az alabamai Auburnben rendezett mérkőzésen Valentin Barco szerzett vezetést a 8. percben, majd az elmúlt bő két hétben izomsérüléssel bajlódó Lionel Messi a 72. percben büntetőből növelte az előnyt – a nyolcszoros aranylabdás két perccel korábban állt be.

Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

A végeredményt Thiago Almada állította be a 86. percben. A dél-amerikaiak, akiknél kilenc csere volt a második félidőben, az utolsó felkészülési mérkőzésük előtt szombaton 2–0-ra verték a hondurasiakat.

88 ezer ember volt rá kíváncsi

A Clarín azt írta, hogy több mint 88 ezer ember dacolt a hőséggel és az Alabama államban tapasztalt történelmi viharral, valamint a régóta nem látott, özönvízszerű esővel, hogy láthassa Messit az Algéria elleni vb-nyitány előtt.

Nos, az Inter Miami világbajnok klasszisa a 70. percben állt be csereként, és mindössze 120 másodperc alatt gólt szerzett, megdöntve ezzel eddigi csúcsát, amelyet még egy 2015-ös, Bolívia elleni 7–0-s összecsapáson ért el.

Lionel Scaloni edző megnyugodhat. Nemcsak a kapitány miatt, hanem azért is, mert a két barátságos mérkőzés alapján nagyon pozitív következtetéseket vont le a keret minden tagjával kapcsolatban

– írta az argentin lap.

Jöhet a magyar idő szerint június 17-én, szerda hajnali 3 órakor kezdődő Algéria elleni első mérkőzés, amely Messi 200. válogatottsága lesz.

Szenegál ikszelt, Irak kikapott

San Antonióban két vb-résztvevő, Szaúd-Arábia és Szenegál találkozott. Az összecsapáson nem esett gól, az afrikaiak a végén tíz percet emberhátrányban játszottak.

Irak vereséggel hangolt, az ázsiai csapat a venezuelaiakkal szemben maradt alul.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban csütörtöktől sorra kerülő világbajnokságon 48 csapat szerepel.