Völgyi Zsuzsi a válásáról: Jobb lenne, ha barátként tudnánk most már egymáshoz közelíteni

A jövő hónapban véglegesíthetik a válást.

Völgyesi Zsuzsi tavaly novemberben jelentette be, hogy a férjével, Gáborral külön utakra léptek. Az énekesnő ma a Reggeliben mesélt arról, hogy a válási procedúra még mindig nem záródott le, terv szerint egy hónap múlva tehetnek pontot az ügy végére. Nem részletezte, hogy pontosan milyen most a viszony közte és a volt párja között, azt viszont elmondta, hogy a kapcsolatuk nem felhőtlen, ez pedig néha rá is nyomja a bélyegét a hangulatára.

Nem maga a válás visel meg, hanem az, hogy jobb lenne, ha jóbarátként tudnánk most már egymás felé közelíteni, de ez valakinek mindig egy fájó dolog. Nem lehet úgy elválni, hogy mindkét fél boldog. Örülnék már neki, ha a volt férjem is megtalálná önmagát meg a boldogságát

– mondta az énekesnő, aki jelenleg kiegyensúlyozottan éli a mindennapjait, új párja egyelőre nincsen.