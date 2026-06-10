Nem lesz idén termés? Ezért dobálja le tömegesen a virágait a paradicsom

A paradicsom virágzása sokakat örömmel tölt el tavasszal, aztán hideg zuhanyként érheti a hobbikertészeket, amikor a növény egyik napról a másikra hirtelen elkezdi ledobni a virágait. Ez elsőre ijesztő jelenség, de a háttérben legtöbbször nem betegség áll, hanem egy nagyon tipikus környezeti vagy gondozási hiba, írja a Biology Insights.

A lap cikke szerint a leggyakoribb oka a hőmérséklet-ingadozás, a paradicsom ugyanis érzékeny a szélsőségekre: ha nappal 30 fok fölé megy a hőmérséklet, éjszaka pedig 12–14 fok köré hűl, a növény stresszreakcióként egyszerűen „megszabadul” a virágoktól. Ilyenkor nem tudja biztonságban tartani a terméskezdeményt, ezért inkább leállítja a termésképzést.

Az okok között lehet még a nem megfelelő öntözés is. Ha a talaj néha nagyon száraz, majd túl vizessé válik, a növény gyökérzete nem tud már stabil vízellátást biztosítani, ami stresszhelyzetet okoz. A kulcs az egyenletes nedvesség: nem egyszerre kell sok vízzel locsolni, hanem inkább rendszeresebb, mélyebb öntözést kell alkalmazni.

A virágok lehullásában szerepet játszhat még a tápanyaghiány is. Amennyiben a növény a kelleténél jobban „lombosodik”, de nem kap elegendő energiát a virág- és termésképzéshez, akkor a virágok egyszerűen nem maradnak meg. Ez gyakran akkor fordul elő, amikor valaki túl sok istállótrágyát vagy nitrogénben gazdag tápot használ.

Nem szabad megfeledkezni a beporzás hiányáról sem. Bár a paradicsom öntermékenyülő, a virágoknak szükségük van enyhe mozgásra – szélre, rovarokra vagy akár kézi rázásra –, hogy a pollen eljusson a termőhöz. Szélcsendes, zárt kertekben vagy fóliában ez sokszor elmarad, és a virágok terméskötés nélkül lehullanak.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a virághullás nem végzetes probléma, de mindig figyelmeztető jel. Ha stabilabb öntözést, kiegyensúlyozott tápanyagellátást és jobb mikroklímát biztosítunk, a növény általában gyorsan visszavált termésképző üzemmódba, és új virágokat hoz, amelyek már meg is maradnak.

Arról itt írtunk korábban, hogy reggel vagy este kell locsolni a paradicsomot.