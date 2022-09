Megdöbbentő, mennyire sokat keres egy-egy videóval a világ leghíresebb tiktokere, Khaby Lame

Van, hogy egy-egy posztért 750 ezer dollárnak megfelelő összeget fizetnek neki, amihez természetesen egy szót se kell szólnia.

A világ legnépszerűbb TikTok-felhasználója, a vicces videóiról ismert Khaby Lame a napokban elárulta, hogy mennyi pénzt keres a közösségi oldalra feltöltött szponzorált tartalmaival. A majdnem 150 millió követővel rendelkező olasz internetes híresség – akiről itt írtunk bővebben – a Fortune-nek adott interjújában nemcsak azt árulta el, hogy

akár 750 ezer dollárt – 303 millió forintot – is kaphat a megrendelőitől egy-egy klipért, hanem azt is, hogy idén akár 10 millió dollárt – azaz 4 milliárd forintot – is keresett a szponzorszerződéseknek hála.

A szavak nélküli videóival is nagyszerű humorról tanúbizonyságot tevő Lame bevételeinek nagy része az interjút szemléző New York Post szerint márkaszerződésekből származik, és az online tartalmaiért fizetik kap fizetést. A becslések szerint átlagosan 400 ezer dollár – 162 millió forint – körül keres az olyan TikTok-videókkal, melyeket megrendelésre készít.