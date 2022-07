Ők keresik a legtöbbet a TikTokkal

Top10 a táncoló tinédzser lánytól kezdve a tátogó énekesig.

Influenszernek lenni, ha az ember jól csinálja, igencsak jövedelmező tud lenni. Reklámokkal, együttműködésekkel komoly összegeket lehet keresni, akkor is, ha csak egy posztról van szó. A Hopper HQ most összerakta azt a tízes listát, akik egy-egy bejegyzéssel a legtöbbet kaszálják.

10. @spencerx

Az amerikai Spencer X, azaz Spencer Polanco Knight beatboxolási technikáját mutatja meg követőinek, mind az 55 milliónak. Partneri szerződési vannak a Sonyval, az HBO-val, a Nickelodeonnal, a Sketchers-zel, a Monsterrel és az Oreóval is. Tovább olyan zenészekkel működött együtt, mint Alicia Keys agy Sean Kingston.

Egy posztja 40940 dollárba (16,2 millió forintba) kerül. Összesen 6 millió dollár (2,3 milliárd forint) bevételre tett szert.

9. @dixiedamelio

Dixie D’Amelio húgával alkot igazán erős brandet, a Hulu streaming szolgáltatóval, a Hollisterrel álltak, állnak szerződésben. De egyedül is olyan márkákkal kötött megállapodást, mint a Valentino vagy a Puma, fellépett továbbá Ed Sheereannel és a Jonas Brothersszel is.

57 millió követőjével megosztott egy posztja 42,570 dollárba (csaknem 17 millió forintba) kerül, ezzel már 10 millió dollárt (csaknem 4 milliárd forintot) keresett.

8. @zachking

Zach King nem a TikTokon kezdte, hanem még 2008-ban a YouTube-on, hogy aztán 2013-tól a Vine-on fusson be véglegesen. 2016-ban rakta ki első posztját a TikTokra, ma már 68,7 millió követője van csak itt.

Egy posztja 44225 dollár (17,5 millió forint), eddig összesen 3 millió dollár (1,1 milliárd forint) bevétele keletkezett innen.

7. @tiktok

A kínai oldal saját csatornája is a legnagyobbak közé tartozik, 63 millió követője van, egy reklámposzt 44470 dollárba (17,6 millió forintba) kerül.

A közösségi oldal így több mint 50 millió dollárt (20 milliárd forintot) keresett meg.

6. @kimberly.loaiza

Kimberly Loaiza egy mexikói influenszer, énekesnő, ő is a YouTube-on kezdte, de már a TikTokon is van millió követője. No seas celoso című dala igazi világsláger, több mint 250 millióan tekintették meg a hivatalos videóját a YouTube-on.

Egy posztja 47380 dollár 818,7 millió forint), összesen 8 millió dollárt (3 milliárd forintot) keresett meg ezen a platformon.

5. @willsmith

A lista talán egyetlen tagja, akit nem kell senkinek sem bemutatni. A színésznek 72 millió követője van az oldalon, és nem csak itt, az Instagramon is jó pénzt keres, pedig ugyanazokat a tartalmakat osztja meg mindkettőn. Igaz, ez az Instagram toplistáján 2022-ben csak a 33 helyre volt elég a Hopper szerint.

Egy poszt 53750 dollár (21 millió forint), így keresett meg itt 118 milliárd forintot.

4. @addisononre

88 millió követőjével Addison Rae akkora sztár, hogy még a Forbes 30 sikeres 30 alatti listájára is felkerült 2020-ban influenszerként. Van saját kozmetikai terméke, és a Netflix is leszerződtette több filmben való szerepre, ebből az első A srác nem jár egyedül.

Egy posztért 65200 (csaknem 26 millió forintot) is el tud kérni, ezért lehet belőle 15 millió dollár (majdnem 6 milliárd forint) bevétele.

3. @bellapoarch

A filippínó-amerikai Bella Poarch médiaszemélyiség és énekes. Övé az oldal legtöbb kedvelést begyűjtött videója, amiben a M to the B című számra tátog. Azóta reklámozta a Google-t, a Pradát, a Tindert is. Megjelent első kislemeze is, ami a Billboard popzenei listájának az 56. helyére ért fel.

90 millió követőjével 66830 dollárért (26 millió forintért) oszt meg egy posztot. Összbevétele a TikTokon 2 millió dollár (790 millió forint) volt eddig.

2. @khaby.lame

A szenegáli származású Khaby Lame tudhatja magának a legtöbb TikTok-követőt, szám szerint 143 milliót. A teljesen értelmetlen life hack (életet megkönnyítő trükkök) videókat kiparodizáló alkotásait, illetve a szinte az összes végén bemutatott kézmozdulata igazi „sláger”, emiatt olyan cégek keresték meg a 22 éves fiatalt, mint az Xbox, a Hugo Boss, az amazon Prime vagy a Netflix. Rengeteg hírességgel is szerepelt már egy videóban az Olaszországban élő Khaby.

Egy videója 92270 dollárt (36 millió forintot) számláz le, így 5 millió dollárt, csaknem 2 milliárd forintot keresett.

Kapcsolódó Will Smith és a Covid nélkül nem lenne sehol Khaby, a TikTok királya, akit szavak nélkül is ért mindenki A járvány előtt egy észak-olaszországi gyárban dolgozott, most ő a legnépszerűbb videógyártó a TikTokon, több mint 146 millió követővel. Bár élete már most álomszerű, a legnagyobb vágyát még nem érte el. Kicsoda valójában Khabane Lame?

1. @charlidamelio

D’Ameliot a top10 elején és végén is találunk. A húg, Charli egyenesen a dobogó tetejére került 142 millió követőjével, ami igaz, hogy kevesebb, mint Khabyé, de a 18 éves lány 105770 dolllárt (42 millió forintot) is el tud kérni egy posztért. Táncvideóihoz oylan márkák akartak eddig csatlakozni, mint a Dunkin’ Donuts vagy a Hulu, amelynél sorozata is van a D’Amelio Show.

A tiktokos keresete eddig 20 millió dollár, ami csaknem 8 milliárd forint.