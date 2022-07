Will Smith és a Covid nélkül nem lenne sehol Khaby, a TikTok királya, akit szavak nélkül is ért mindenki

Khabane Lame, ismertebb nevén Khaby, a béna lifehack-videók kifigurázásának mestere két év alatt nemcsak a TikTokot hódította meg, de a divat és a sport világában is ismert. Olyan dolgokat csinál, amikről egy észak-olasz községben élve, CNC-gépkezelőként a világjárvány előtt álmodni sem mert: együttműködik a Hugo Boss-szal, a Ferrarival, a PSG és a Juventus csapatával is. Legnagyobb álma, egy Will Smith-szel közös mozi azonban még várat magára.

Valószínűleg mindenki, aki az elmúlt két évben internetezett vagy használt okostelefont, találkozott már a jellegzetes mimikájáról és kézmozdulatairól híres Khabane Lame-vel (követői számára csak Khaby Lame), akinél senki nem tud jobban viccet csinálni az értelmetlen lifehack videókból – pontosabban ironizál azokon a videósokon, akik használhatatlan tippeket, hétköznapi praktikákat mutatnak be.

Íme az egyik legjobb példa:

Lame életét a koronavírus és a TikTok változtatta meg örökre: a világjárvány kitörése előtt egy gyárban, CNC-gépkezelőként dolgozott, majd a karantén idején elbocsátották. A szüleihez visszaköltöző srác a munkakeresés helyett a TikTokra koncentrált, és bár eleinte olaszul gyártott tartalmat, igen hamar megtalálta a némafilmeket idéző páratlan, hang nélküli hangját – így mára ő lett a világ legnépszerűbb tiktokere.

A 22 éves, szenegáli születésű, de az észak-olaszországi Chivasso nevű községben felcseperedett, színes bőrű muszlim srác megelőzte a TikTok addigi királynőjét, a jelenleg 143,4 millió követővel rendelkező, főként táncos videóiról ismert kaliforniai Charli D’Ameliót, és elfoglalta a közösségi oldal trónját.

Cikkünk írásakor 145,8 millió követője van a TikTokon.

De itt nem akar megállni: gyerekkora óta arról álmodozik, hogy egyszer meghódítja Hollywoodot. A szavak nélkül is minőségi szórakoztatást nyújtó fiatal internetes szupersztárnak egyébként minden esélye megvan, hogy ne csak influenszerként legyen ismert: villámrajttal indított karrierje két év alatt eljutott oda, hogy a futball, a Forma-1 és a divat világa is felfedezte magának.

Khaby Lame olyan világsztárokat tudhat rajongótáborában, mint a lenti videójában közreműködő Ed Sheeran, vagy a svédek szintén bevándorló családi háttérrel rendelkező csatárklasszisa, Zlatan Ibrahimovic, akivel a magyarul Nyerd meg az életed néven futó Squid Gameből csináltak viccet egy videóban.

Világsztár angoltudás nélkül

Khaby Lame nemrég a TMZ riporterének elmesélte, hogy amikor kissrác korában először találkozott a Kaliforniába jöttem (The Fresh Prince of Bel-Air) című szitkommal, amely Will Smith-t elindította a szupersztárság felé, úgy döntött, egyszer ő is Kaliforniába akar menni, hogy könnyesre nevettesse az embereket – bár ez utóbbi láthatóan anélkül is nagyon jól megy neki, hogy ezt a nagy utat megtette volna.

Hé, Will, várj meg! Jövök, hogy filmet csináljak veled!

– üzente Khaby tört angolsággal a kamerán keresztül példaképének a menedzsere tolmácsolásával adott interjú egy pontján. Az internet fiatal világsztárja ugyanis nem beszél angolul. „Alapvetően azt mondja, hogy ebben rejlik az ő ereje. Az, hogy így tud kommunikálni anélkül, hogy beszélne, mert nem is olaszul beszél. Ha egy nyelvet választott volna, akkor nem lenne érthető világszerte” – válaszolta a nyelvtudás hiányát firtató kérdésre a menedzsere.

Persze, ha Khabyn múlik, valószínűleg mindent meg fog tenni, hogy az álmai elérése érdekében orvosolja ezt a hiányosságát. Legalábbis a Forbesnak adott nyilatkozata alapján elég elhivatottnak tűnik:

Az emberek megnevettetése mindig is a legnagyobb szenvedélyem volt az életben. Nagy álmaim vannak, és addig nem állok le, amíg el nem érem őket. Amit most csinálok, az is egy valóra vált álom!

Játékosbejelentés a Juvénál, jelenés a Milánói Divathéten és a Cannes-i Filmfesztiválon

TikTok-fiókja 2020-as berobbanása óta olyan globálisan ismert márkák csaptak le rá, mint az otthona melletti nagyváros, Torino legendás focicsapata, a Juventus FC – tavaly augusztusban őt vetették be sztárvendégnek a nagy bejelentéshez, amikor a csere útján a zebrákhoz kerülő Manuel Locatelli érkezéséről adtak hírt –, illetve a Ferrari Forma-1-es stábja, akiket a monzai olasz nagydíjon láttogatott meg Khaby.

Olaszország legismertebb internetes személyiségét – aki egyébként egyéves korában költözött családjával Szenegálból Chivassóba, és hivatalosan nem is olasz állampolgár – nem csak helyi márkák keresik meg. Lecsapott rá a Paris Saint-German FC is: egyik videójában Kylian Mbappét és Achraf Hakimit tanítja meg, hogyan kell értetlenségünknek igazán látványosan hangot adni egyetlen gesztussal, de igazán nagyot az szólt, amikor Lionel Messivel pacsizott egyet a párizsi Parc des Princes stadionban egy májusi meccs előtt.

Az utóbbi videót közel 137 millió alkalommal játszották le, és majdnem 20 millió felhasználó lájkolta is.

Az időközben már kriptovaluta-kereskedő alkalmazást is reklámozó Khabyt a Hugo Boss is megkereste:

előbb a 2021-es Milánói Divathéten küldték ki a kifutóra, majd idén a több évre szóló szerződést kötöttek, és az első saját kollekcióját is piacra dobták.

A Hollywoodról álmodozó sztárnak lehet, hogy szerencséje lesz, hiszen a filmesek világából is kacsintgatnak felé. Az idei jubileumi 75. Cannes-i Filmfesztiválon azzal akarták megcélozni a fiatalokat, hogy a TikTokkal együttműködve internetes hírességeket is elhívtak a vörösszőnyeges eseményekre, így Khaby Lame a fesztiválon nézhette meg a második Top Gun-filmet, a Top Gun: Mavericket a premierelőadáson (a címlapkép is ekkor készült).

„Meggyőződésem, hogy ez a stratégia segíteni fog bevonzani a fiatalabb generációt” – nyilatkozta Khaby a Hollywood Reporternek, majd arról beszélt, hogy ez nekik is jó lehetőség, ha a filmiparban szeretnének dolgozni, és azt is elárulta, hogy Hollywood meghódítása érdekében angol nyelvleckéket és színjátszásórákat is vesz az utóbbi időben.

Az ezerarcú Khaby

Bár Khabyról a legtöbb embernek az értelmetlen lifehack-videók kigúnyolása, az utána következő ikonikus kézmozdulatok és a jellegzetes arckifejezés jut eszébe, a fiatal tartalomgyártó az utóbbi időben más formátumok felé is nyitott. Például már sima mémvideókat is kifiguráz – mondjuk, egy mémkarriert befutó félresikerült pörgőrúgástól inspirálódva eljátssza a világ legrosszabb bokszolóját. Vagy internetes önvédelmi tippeket gyakorlás nélkül megfogadó balfácánként eljátssza, ahogy a túlvilágra jut.

Illetve olyan is, amikor szeretett zenei műfajából, a hiphopból csinál viccet – és egy narutos fejpántban eljátssza, ahogy csipszszrágás közben, egy mikrofon helyett ruhatisztító hengerrel felszerelt „házistúdióban” összedob egy beatet.

És azokról a videóiról sem szabad megfeledkeznünk, amelyekben – a jól bevált TikTok-recepteket követve – mondjuk, egy balesetet megörökítő videót mashupol össze egy 2000-es évekbeli klasszikus slágerrel.

És egyébként az olyan fontos, egész világot érintő kérdésekre is reflektál a maga módján, mint az orosz-ukrán háború vagy az elszabaduló energiaárak. Kreativitásának láthatóan a saját maga által szabott keretek sem szabnak határt. Hogy teljesülnek-e az álmai, és viszontláthatjuk-e egy mozifilmben, az még a jövő kérdése, addig is fogyasszuk bátran a tartalmait.