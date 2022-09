Anozmia és ageúzia – avagy a szaglás- és ízlésvesztés

A megfázás jellemzően nem súlyos betegség, mégis rendkívül kellemetlen tud lenni. Az orrdugulást, a tüsszögést, a torokfájást, a köhögést, a lázat és a fáradtságot sokan nagyon nehezen viselik, és a szaglás megváltozása is gyötrelmes lehet. A jelenség rengeteg embert érint, és már csak azért is kellemetlen, mert az ízlelést is befolyásolja.

A szaglásérzet teljes elvesztését a szaknyelv anozmiának nevezi, ennek „párja" pedig az ízlelésvesztéssel járó ageúzia – írja a Cleveland Clinic oldala. Mivel a két érzékszervi terület szorosan összekapcsolódik, a két jelenség gyakran együtt fordul elő. Beszélhetünk egyéb szaglási rendellenességekről, a hipozmia például a szaglóképesség csökkenését jelenti. Az átmeneti anozmia bármely korosztályt érintheti. A rendellenesség hátterében több tényező is állhat. Nátha esetén a szaglásvesztés általában egy-két hét alatt elmúlik, bizonyos helyzetekben viszont akár évekig is kitarthat. A megfázás miatt az orrban gyulladás alakul ki, ami orrfolyáshoz, duguláshoz vezet. Bobby Tajudeen, a Rush Egyetem fül-orr-gégészeti szakértője szerint az ember jellemzően emiatt nem tud az orrán át lélegezni. Általában ez vezet szaglásvesztéshez: a szagokért felelős vegyületek egyszerűen nem tudnak eljutni a szaglóreceptorokhoz. A problémán orrfújással, illetve orrspray-k vagy cseppek használatával javíthatunk. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a náthát nem egyetlen kórokozó idézi elő, hanem több száz vírus áll a hátterében. Míg a kórokozók többsége az orrlégzés befolyásolásával válthat ki szaglásvesztést, addig akadnak olyan vírusok is, amelyek az orrban lévő szaglóneuronokra hatnak. Ezek az idegsejtek észlelik, illetve továbbítják a központi idegrendszerhez a szagokkal kapcsolatos információkat. Amikor egy kórokozó ezeket a neuronokat támadja meg, már nem enyhébb szaglásvesztést, hanem teljes anozmiát is tapasztalhatunk. A hirtelen tünet általában egy-egy súlyosabb megfázást követően, az egyéb panaszok múltával jelentkezik. Nagyon ritka esetekben a teljes szaglásvesztés akár egy életen át is fennmaradhat. Amennyiben az anozmia hetekkel a betegség után sem akar megszűnni, érdemes orvoshoz fordulni.