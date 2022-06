Cara Delevingne-nek szórakoztató volt megcsókolnia Selena Gomezt új sorozatukban

Jelenleg a második évadát sugározzák a Gyilkos a házban című krimisorozatnak, amelyben Cara Delevingne és Selena Gomez is szerepelnek. Az évad egyik jelenetében a két színésznő csókot vált, erről nyilatkozott Delevingne a People-nek.

Gomez és Delevingne 15 éves koruk óta ismerik egymást, jó barátok lettek, tavaly közös tetoválást készítettek magukra.

