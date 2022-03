Oscar-gála: Amy Schumer mondott egy poént Leonardo DiCaprióról, fogta is a fejét mindenki

Véget ért a 94. Oscar-gála, ahol ismételten lett magyar díjazott, a nemzetközi sajtó azonban mégis Will Smithről beszél, aki azon túl, hogy hazavihetett egy aranyszobrot, lekevert egy pofont a feleségén viccelődő Chris Rocknak is.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban 94. alkalommal is kiosztották az Oscar-díjakat, amin Will Smith elborulása okozta a legnagyobb meglepetést.

A gálán Amy Schumer is színpadra állt műsorvezetőként, és ahogyan az lenni szokott a gálákon, sok indokolt és indokolatlan poént hallgathatott meg a közönség. Az egyik ilyen Leonardo DiCaprióhóz volt köthető, Schumer ugyanis az elmúlt egy év történéseit összegezte a hollywoodi sztárokat illetően.

– utalva ezzel a színész magánéletére, akinek számos modellbarátnője volt jelenlegi párja, Camila Morrone előtt. Utóbbi bizonyára értékelte Schumer viccét.

Jessica Chastain reakciója a poénra:

Amy Schumer: Leo DiCaprio is trying to make the world greener.. for his girlfriends.

Everyone: #Oscars #Oscar pic.twitter.com/qQBREcD0Ty

— Siobhain (@summer0001) March 28, 2022