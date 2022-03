Will Smith felment a színpadra és lekevert egyet a feleségén viccelődő Chris Rocknak

Bár nehéz elképzelni, hogy az Oscar-gálán akár egy köhintés is elhangozzon anélkül, hogy előre megrendeznék, nagyon úgy fest, hogy Will Smithnek tényleg elborult az agya, és felpofozta Chris Rockot. A humorista éppen Smith feleségén, Jada Pinkett Smithen élcelődött, pontosabban a kopaszságán – a színésznő alopeciában szenved –, jó választásnak látta ugyanis őt a G. I. Jane 2 főszerepére. Smith válaszul felment a színpadra, és arcon ütött Rockot, aki láthatóan meglepődött. A feldühödött színész a nézőtérről még kétszer utánaüvöltötte, hogy „ne vedd a kibaszott szádra a feleségem nevét!” Jó kérdés, hogy megrendezett jelenetről volt-e szó, ám a Variety tudósítása szerint a reklámszünetben Denzel Washington és saját sajtósa is nyugtatgatta a színészt, és egyre inkább úgy tűnik, hogy Smith tényleg elvesztette a fejét.