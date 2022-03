Lett újabb magyar Oscar-díjas, a CODA és a Dűne tarolt, mégis Will Smith pofonjáról szólt az idei gála

Magyar idő szerint hétfő hajnalban 94. alkalommal is kiosztották az Oscar-díjakat. A siket családról szóló CODA nyerte a fődíjat, a Dűne tarolt a technikai kategóriákban, többek között Sipos Zsuzsannát is díjazták. Will Smith pedig nemcsak első Oscarjával tette igazán emlékezetessé az estét, de egy váratlanul elborult pillanatával is.

Hónapokon át mindenki a 12 kategóriában jelölt A kutya karmai köztöt tartotta az idei Oscar-mezőny nagy esélyesének, ám az utóbbi hetekben már egyre több jel utalt arra, hogy a kanyarban előző CODA lehet végül a befutó. Így is lett, a francia eredetiből feldolgozott dráma mindhárom jelölését díjra váltotta: így a legjobb film, a legjobb adaptált forgatókönyv, és a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában is győzni tudott. A kutya karmai köztnek ehhez képest be kellett érnie egyetlen szobrocskával, amit Jane Campion kapott meg a legjobb rendezésért, akit csaknem harminc évvel a Zongoralecke után újra díjazott az Amerikai Filmakadémia. A streaming áttörését így is elhozta az idei gála, még ha a Netflix ezúttal is hoppon maradt: a CODA-t ugyanis az Apple készítette, így ez lett az első streaming-film, aminek sikerült elhoznia a fődíjat.

A Dűne hozta a papírformát, és dominálta a technikai kategóriákat: hat díjat gyűjtött be, köztük a legjobb operatőrnek, a legjobb vágásnak és a legjobb speciális effekteknek járót, illetve díjazták a nagyrészt hazánkban forgatott film magyar berendezőjét, Sipos Zsuzsannát is. A technikai díjakat azonban idén az élő közvetítés előtt adták át, és csak rövidített bejátszásokat adtak le belőle a gála során. Ennek ellenére nem lett lényegesen rövidebb és kevésbé vontatott a műsor, a gyengécske, helyenként kifejezetten kínos poénok helyett akár ezen kategóriák győzteseit is mutathatták volna élőben, elkerülve a szakma egy részének felháborodását. És ha már a felháborodásnál tartunk, az este legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Will Smith felsétált a színpadra és lekevert egy pofont a felesége haján poénkodó Chris Rocknak. A kiborult Smitht a Machbeth szerepéért szintén jelölt Denzel Washington is nyugtatgatta. Nem sokkal később Smith mehetett fel átvenni a díjat a Richard király főszerepéért, és köszönőbeszédében bocsánatot kért az akadémiától és jelölttársától a történtekért. Egyben zokogva idézte Washingtont, aki azt mondta neki, hogy „amikor a csúcson vagy, akkor kell a legjobban vigyázni”. Arról is beszélt, hogy pont úgy viselkedett, ahogy a filmbéli karakteréről, a Williams-nővérek apukájáról is állították: mint egy őrült apa, de a szeretet szerinte olykor őrült dolgokra késztet. Az este másik, sokkal kellemesebb élményeket hagyó momentuma az volt, amikor a CODA mellékszerepéért díjazott Troy Kotsur – egyben a díj történetének második siket győztese – jelelve mondta el köszönőbeszédét, a közönség pedig a jelnyelves tapssal, állva ünnepelte az 53 éves színészt.

A legjobb női főszereplő Jessica Chastain a Tammy Faye szemei című filmért, az évtizedek során mindenféle kategóriában jelölt Kenneth Branagh is megkapta első díját, a Belfast forgatókönyvéért. Billie Eilish is kapott Oscart a Nincs idő meghalni betétdaláért, amit természetesen elő is adott a gálán.

Korábban felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt videón kapcsolják majd a gála közben, az ötletnek Sean Penn adott igazán nagy visszhangot, aki azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben ezt nem teszik meg, tiltakozása jeleként beolvasztja az Oscar szobrait. Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy Penn máris lázas szoborolvasztásokba kezdett volna, az viszont biztos, hogy Ukrajnáról nem sok szó esett. A szervezők az egyik szünet előtt egy kivetített felirattal buzdítottak mindenkit arra, hogy vegyék ki a részüket Ukrajna megsegítéséből – és használják a #StandWithUkraine hashtaget –, Francis Ford Coppola pedig a Viva Ukraine! felkiáltással fejezte ki szolidaritását, amikor Al Pacinóval és Robert De Niróval a színpadra szólították őket A keresztapa megjelenésének ötvenedik évfordulója kapcsán.

A díjazottak teljes listáját itt olvashatják:

Legjobb film:

Belfast

CODA

Ne nézz fel

Drive My Car

Dűne

Richard király

Licorice Pizza

Rémálmok sikátora

A kutya karmai közt

West Side Story

Legjobb rendező:

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (A kutya karmai közt)

Steven Spielberg (West Side Story)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Legjobb női főszereplő:

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (Az elveszett lány)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Az élet Ricardóéknál)

Kristen Stewart (Spencer)

Legjobb férfi főszereplő:

Javier Bardem (Az élet Ricardóéknál)

Benedict Cumberbatch (A kutya karmai közt)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (Richard király)

Denzel Washington (Macbeth tragédiája)

Legjobb női mellékszereplő:

Jessie Buckley (Az elveszett lány)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (A kutya karmai közt)

Aunjanue Ellis (Richard király)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Ciaran Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (A kutya karmai közt)

J.K. Simmons (Az élet Ricardóéknál)

Kodi Smit-McPhee (A kutya karmai közt)

Legjobb nemzetközi film:

Drive My Car (Japán)

Menekülés (Dánia)

Isten keze (Olaszország)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhután)

A világ legrosszabb embere (Norvégia)

Legjobb operatőr:

Dűne (Greig Fraser)

Rémálmok sikátora (Dan Lausten)

A kutya karmai közt (Ari Wegner)

Macbeth tragédiája (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Belfast (Kenneth Branagh)

Ne nézz fel (Adam McKay & David Sirota)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

Richard király (Zach Baylin)

A világ legrosszabb embere (Eskil Vogt, Joachim Trier)

Legjobb adaptált forgatókönyv:

CODA (Sian Heder)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe)

Dűne (Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve)

Az elveszett lány (Maggie Gyllenhaal)

A kutya karmai közt (Jane Campion)

Legjobb animációs film:

Encanto

Menekülés

Luca

A Mitchellék a gépek ellen

Raya és az utolsó sárkány

Legjobb vágás:

Ne nézz fel!

Dűne

Richard király

A kutya karmai közt

Tick, Tick… Boom!

Legjobb eredeti filmzene:

Ne nézz fel! (Nicholas Britell)

Dűne (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Párhuzamos anyák (Alberto Iglesias)

A kutya karmai közt (Jonny Greenwood)

Legjobb eredeti betétdal:

Be Alive (Richard király, Beynocé Knowles-Carter, Dixson)

Dos Oruguitas (Encanto, Lin-Manuel Miranda)

Down to Joy (Belfast, Van Morrison)

No Time to Die (Nincs idő meghalni, Billie Eilish, Finneas O’Connell)

Somehow You Do” (Four Good Days, Diane Warren)

Legjobb hang:

Belfast

Dűne

Nincs idő meghalni

A kutya karmai közt

West Side Story

Legjobb jelmez:

Szörnyella

Cyrano

Rémálmok sikátora

West Side Story

Legjobb díszlet:

Dűne (Sipos Zsuzsanna és Patrice Vermette)

Rémálmok sikátora

A kutya karmai közt

Macbeth tragédiája

West Side Story

Legjobb smink és haj:

Amerikába jöttem 2.

Szörnyella

Dűne

The Eyes of Tammy Faye

A Gucci-ház

Legjobb vizuális effektus:

Dűne

Free Guy

Nincs idő meghalni

Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája

Pókember: Nincs hazaút

Legjobb animációs rövidfilm:

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Legjobb rövidfilm:

Alac Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Legjobb dokumentumfilm:

Erőltetett menet

Attica

Menekülés

Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing With Fire

Legjobb rövid dokumentumfilm:

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies