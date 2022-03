Először szerepel II. Erzsébet királynő a Vogue címlapján

II. Erzsébet királynő hetven éve, 1952 februárjában lépett trónra. A platina jubileumról a Vogue magazin is megemlékezik áprilisban, először szerepelteti címlapján a brit uralkodót – írja az Independent.

A jövő havi szám dupla borítóval jelenik meg, az egyiken II. Erzsébet 1957-es fotója lesz látható, amelyet Lord Snowden, Margaret hercegnő egykori férje készített. Az uralkodó azt a koronát viseli, amit még IV. György királynak készítettek 1820-ban.

A striking cover for April’s issue of @BritishVogue celebrating Her Majesty the Queen’s #PlatinumJubilee with an image taken by the Queen’s late brother-in-law, Lord Snowdon, Anthony Armstrong Jones pic.twitter.com/CeBrHDkiRN

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) March 23, 2022