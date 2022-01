Katy Perry gombaként énekli, hogy ő felejthetetlen

Légyölő galócaként is.

Amíg bizonyos előadók igyekeznek a lehető legdivatosabb szerelésekben emlékezetessé tenni nyilvános megmozdulásaikat, addig Katy Perry esetenként szeret kifejezetten indokolatlan szettekben kamerák elé állni. Az énekesnő volt már hamburger, csillár és öltözött vakcinának is, amikor a kedve úgy tartotta, a napokban pedig gombajelmezre esett a választása, amikor legújabb számát énekelte el a Saturday Night Live adásában.

A When I’m Gone két héttel korábban debütált. Katy Perry a dalban arról énekel, hogy hiába is lép ki egy kapcsolatból, a másik fél mindig emlékezni fog rá. A klipben bulizik egy nagyot, gomba motívum sehol sem bukkan fel. Amikor viszont élőben adta elő a számot, az énekesnő légyölő galócaként állt színpadra, de legalábbis viselte a fajta jellegzetes pöttyös sapkáját. A táncosai ettől jobban átszellemültek, ők tetőtől talpig gombának öltöztek, kezükben pedig „egyél meg” feliratú táblácskát tartottak.

A kommentelőknek egyébként már szinte fel sem tűnik az énekesnővel járó díszkíséret, legtöbben csak kedvencük hangját és előadásmódját méltatták hozzászólásaikban.