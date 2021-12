Merevedési zavarokkal küzdöttem, nem is gondoltam, hogy ez lehet az oka

Áron sosem fogja elfelejteni, mennyi kellemetlenséget kellett átélnie azután, hogy kiderült, mi okozta a merevedési problémáit. Szerencsére időben orvoshoz fordult, mert ha nem így tesz, akkor a betegségének komolyabb szövődményei is kialakulhattak volna. Az egész azzal kezdődött, hogy nem tudott teljesíteni az ágyban…

Áront vállalatvezetőként rengeteg stressz érte, szabadideje pedig alig volt az állandó munka mellett. Igaz, őt ez nem is zavarta nagyon, hiszen még nem volt saját családja, így azt a pár órát esténként általában bárokban ütötte el, ahol mindig akadt társasága. Megjelenésének és kedves humorának köszönhetően mindig is könnyen ismerkedett, sőt a csajozás idővel szinte a hobbijává vált – természetesen kötöttségek nélkül és mellőzve a hosszas ismerkedést, Áronnak ugyanis esze ágában nem volt komolyabb kapcsolatban elköteleznie magát. Főleg, mert az évek alatt azt tapasztalta, hogy az egyéjszakás kalandok jelentik számára a stresszlevezetés legjobb módját: ilyenkor tudott teljesen kikapcsolni, azaz száz százalékosan elengedni magát. Mígnem egy alkalommal arra lett figyelmes, hogy bárhogy is próbál teljesíteni, egyszerűen nincsen merevedése. Még sosem fordult elő vele ilyesmi, és annak ellenére, hogy a partnere előtt igyekezett lazán kezelni a dolgot, valójában nagyon szégyellte magát, amiért kudarcot vallott az ágyban.

Napokig gyötörték a történtek, nem tudta feldolgozni, hogy ez vele is megeshet, ráadásul a sikertelen kaland után többszöri próbálkozásra sem tudta magát a kívánt „állapotba” hozni. Áron ekkor úgy döntött, hogy orvosi segítséget kér. A rendelőbe azzal a meggyőződéssel érkezett, hogy pár perces beszélgetés után a doktor minden bizonnyal felír majd neki egy potencianövelő gyógyszert. Arra egyáltalán nem volt felkészülve, hogy ehelyett az orvosi vizsgálat és néhány gyorsan elvégzett teszt után az fog kiderülni, hogy prosztatitisze, azaz prosztatagyulladása van.

Az orvos diagnózisa szerint Áron betegségét bakteriális eredetű fertőzés okozta, amelyet antibiotikummal lehet kezelni. A merevedési problémáinak hátterében is a dülmirigy gyulladása állt, ugyanis a prosztata, ez a húgycső körül elhelyezkedő, gesztenye alakú szerv felelős az ondóváladék termeléséért, valamint annak kilövelléséért. A prosztatagyulladás okát sokszor nehéz megállapítani, előfordulhat stressz, vagy valamilyen fizikai behatás miatt is, kései észlelése pedig krónikus gyulladáshoz, merevedési zavarhoz és lelki problémákhoz is vezethet. A gyulladt prosztata okozta gondok az 50 év alatti férfiak 10 százalékát érintik, tehát meglehetősen gyakori problémáról van szó.

A prosztatagyulladás a merevedési és a vizelési zavarok mellett az alhasból a nemi szervek felé sugárzó fájdalommal, sok esetben pedig lázzal is járhat. A prosztatagyulladás krónikus, nem bakteriális eredetű formáját krónikus kismedencei fájdalom szindrómának (CPPS) nevezik, melynek észlelése esetén szintén érdemes mielőbb vizsgálat alá vetni magunkat.

Áronnak szerencséje volt, hogy nála nem a stressz vagy a depresszió volt a gyulladás kiváltó oka, ugyanis ilyen esetben általában sokkal hosszadalmasabb a gyógyulás folyamata, hiszen a pszichés tényezők visszahatnak a gyulladásra, ami ezáltal sokkal nehezebben lohad, illetve könnyebben vissza is térhet.

A prosztata a serdülőkor végére éri el végleges, gesztenyéhez hasonló méretét, majd ötvenéves koron túl elkezdhet ismét növekedni, így a középkorú férfiak nagy százaléka találkozik valamilyen egészségproblémával, melyet ez a szerv okoz.

Áron az orvosi diagnózis után gyógyszert szedett, gyógynövényes kúpot használt, valamint megkímélte magát a fizikai munkától, így a prosztatagyulladása hamarosan elmúlt, majd ezt követően a merevedése is rövidesen is helyreállt.

