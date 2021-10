Varga Viktor egy sziklán, kardot rántva énekelte el a Himnuszt legújabb klipjében

Ezzel készült a Petőfi-emlékévre.

Az énekes szeptemberben már beszámolt róla és meg is mutatta, hogy megvarrta magának „Petőfi Sándor mentéjét”. Most kiderült, hogy nem is cél nélkül. Tóth Gabi után, Varga Viktor is beállt az ősmagyar sorba és felénekelte a Himnuszt, amihez egy videót is forgattak a Petőfi-emlékév alkalmából.

Itt volt az idő, hogy a szépséges himnuszunkból elkészüljön egy olyan verzió, ami átalakítás nélküli, de stílusában hordozza a magyar Virtust, és Erőt, őrzi a hagyományainkat, és bátorrá tesz, mint egy Huszárt a kivont kardja. 2022 nagy költőnk és forradalmárunk emlékéve, ezért elkészítettem Petőfi Sándor gúnyáját, és méltón belefoglaltam Őt, a hazánkat összetartó és időtlen műbe, hogy emlékezzünk örökre, hogy micsoda erők lakoznak szíveinkbe!

– fűzte videójához Varga Viktor.