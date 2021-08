Erős Antónia: 70 évesen is híradóznék, ha szellemileg friss vagyok, és hagyják is

A híradós a Blikknek nyilatkozott a napokban szakmájáról, annak kezdetéről, illetve arról, miként tekint karrierjére a következő évtizedekben.

Akkor lesz jó híradós valakiből, ha a szakma ranglétráját végigjárta. Riporterként kezdtem, majd szerkesztőként dolgoztam, és csak évek múltán kerültem képernyőre, de azt gondolom, 27 évesen ez még így is fiatalon történt. Nekem valahogy mindig is a híradózás volt való, és ez most is így van. Színes ez a szakma és nagyon jó a csapat, nehéz is összegezni ezt a 23 évet, hisz ha az amerikai példát nézem, ahol 60-70 évesen is képernyőn vannak a híradósok, akkor még csak a pályám felénél tartok. Ebből a szempontból szerencsés a szakmám, mert minél több időt tölt el az ember a képernyőn, annál hitelesebb. Akár hetvenévesen is híradóznék, persze ha szellemileg teljesen friss vagyok, és hagyják is