Aranyér? Kerülje az anális szexet és a csípős fűszereket is!

Ha aranyere van, akkor a chilit, az alkoholt, bizonyos szexpózokat és az erősportokat érdemes a leginkább elkerülnie.

Lehet aranyérrel szexelni?

Aki aranyérrel küszködik, az számos tippet kaphat arról, hogy mi segíthet a problémáin. Az érintetteknek nem árt szem előtt tartaniuk azt sem, hogy az állapotuk súlyosbodásának elkerülése érdekében néhány dolgot mindenképpen kerülniük kell.

Aranyérnek a végbélnyílás feletti szakaszon a végbél nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonatot nevezzük. Ezeknek a vénáknak a tágulatai az aranyeres csomók, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, néha kifordulnak a végbélnyílásból, vagy vérrög képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. Attól függően, hogy a végbél záróizmától milyen irányban helyezkednek el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk. Az aranyér, korunk egyik népbetegsége az emberek széles körének okoz problémát világszerte. Nem megfelelő életmód esetén ugyanis bárkinél előfordulhat, nemtől és kortól függetlenül. Mint megannyi betegség, úgy az aranyeresség esetén is alapvető változtatásokra van szükség ahhoz, hogy megállítsuk a tünetek súlyosbodását. Az aranyér kockázatát minden olyan állapot és tevékenység növeli, amely fokozott nyomást gyakorol a medencefenékre, illetve a végbél környékére.

Anális szex

Éppen ezért kerülendő ilyenkor az anális szex is, mivel a meglévő aranyér súlyosbodhat emiatt, vérző aranyér esetében pedig fertőzéseket, nemi betegségeket és hepatitiszt is elkaphatnak az érintettek.

A chilitől és a csípős fűszerektől óvakodjanak

A chili ugyanis kétszer “éget”: először a szájban, aztán a végbélben, tehát nem igazán tesz jót az aranyereseknek.

Erősítő gyakorlatok

Kerülendő minden sport, amely kifejezetten nagy haspréssel, hasizommunkával jár. A megerőltetés ugyanis nem tesz jót az aranyérnek, mivel a medencetájéki vérerekben túlzottan megnő a nyomás.

A túl sok ülés, a rendszeres sporttevékenység hiánya ugyancsak árt

A mozgásszegény életmód renyhe bélmozgást, ezáltal székrekedést okozhat. Aranyeresek számára hasznos sport lehet az úszás és a kerékpározás. Az utóbbi mozgásba hozza a beleket, de nem terheli a medencefeneket, illetve a végbélnyílás környékét. A már kialakult aranyér esetén azonban ronthat a helyzeten.

Az aranyér nemcsak azokat veszélyezteti, akik nehéz fizikai munkát végeznek, hanem az ülő foglalkozásúakat, az elhízottakat, de ugyanúgy a várandós nőket is.

Újságolvasás, könyvolvasás, chatelés a vécén

Ha mindenféle „egyéb” tevékenység miatt a szükségesnél hosszabban üldögélünk a toaletten, az nem tesz jót, mert éppen a medencefenékre helyeződik túl hosszú ideig nyomás. A stresszes, egészségtelen életmód szintén székrekedéshez vezethet, ez pedig az erőlködés miatt tovább növelheti az aranyérbetegség kialakulásának esélyét.

Mi a megoldás?

Minden kiváltó ok esetén más módszer hozhat javulást. Amire azonban mindenkinek figyelnie kell azért, hogy elkerülje a betegséget, az a helyes táplálkozás, valamint az egészséges székletürítéshez elengedhetetlen, megfelelő mennyiségű folyadék- és rostbevitel, továbbá a rendszeresen testmozgás biztosítása. Ha nehéz fizikai munkát végzünk, akkor próbáljunk meg arra törekedni, hogy emelésnél ne erőltessük meg magunkat túlzottan. Figyeljünk mindig a helyes testtartásra: fontos, hogy a megmozgatott súly okozta terhelést arányosan oszlassuk el az izomzaton. Veszélyben vannak az ülőmunkát végzők is, hiszen ez az életmód az alfelünket érő folyamatos nyomással egyrészt könnyen aranyér kialakuláshoz vezethet, másrészt a vérkeringési panaszok esélyét is fokozza. Nagyon fontos, hogy ha sokat ülünk, akkor legalább óránként, vagy annál is gyakrabban álljunk fel, menjünk egy kört, tornázzunk egy kicsit, hogy felélénkítsük a vérkeringésünket.

A helyes székletürítés

Ha a fenti intelmeket betartjuk, máris kisebb valószínűséggel alakulhat ki az aranyér. Emellett nem árt még a „trónolással” kapcsolatban néhány technikai tanácsot is megfogadnunk. Fontos például a helyes tartás: könnyebben jutunk eredményre, ha a vécén ülve némileg görnyedt, guggoláshoz közeli pózt veszünk fel, és kissé megemeljük a lábunkat: így akadálymentesebben valósulhat meg a székletürítés, miközben a végbélre is kevesebb nyomás nehezedik. Ajánlatos azonnal elmenni WC-re, ha érezzük az ingert, azaz semmiképp ne tartogassuk, ne halogassuk, mert azzal feleslegesen terheljük a bélrendszerünket, és akár napokra is bennrekedhet a széklet.

