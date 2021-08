Kiakadtak a twitterezők egy Paul Ruddról készült fotón, amin olyan fiatalnak tűnik, mint húszévesen

A kortalan szó mellett az ő fotója szerepel a szótárban.

Paul Rudd a napokban összefutott a szintén színész Dan Levy-al, akivel beültek egy indiai étterembe. A találkozó során készítettek egy közös képet is, hogy megörökítsék az emléket, amit Levy fel is töltött a közösségi oldalára. A kép azóta bejárta az egész internetet, a twitterezők pedig teljesen kiakadtak azon, hogy mégis hogyan lehetséges, hogy Rudd 52 évesen pontosan úgy néz ki, mint az 1995-ös Spinédzserek című film forgatásán, és a mellette pózoló, 38 éves Levy-nál is sokkal fiatalabbnak tűnik.

Dan Levy is 37 and Paul Rudd is 52 – I GOOGLED IT, WTF?! https://t.co/53TTXEq3sJ — Tim Batt (@Tim_Batt) August 1, 2021

Ezután pedig mindenki szemügyre veheti ezen a képen is, a Spinédzserekből: